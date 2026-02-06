Lista śmierci i instrukcje budowy bomb

Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu poinformowała w piątek 6 lutego 2026 roku o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia przeciwko 18-letniemu Remigiuszowi Ż. Zdaniem śledczych mężczyzna przygotowywał się między innymi do udziału w masowym zamachu "skierowanym przeciwko grupie ludności podjętym w celu wykonania lub wsparcia polityki Państwa Islamskiego i organizacji radykalnych dżihadystów".

— Prowadzone śledztwo pozwoliło na ustalenie, że Ż. uzyskiwał, zbierał i przechowywał informacje, instrukcje oraz artykuły na temat broni, materiałów wybuchowych, substancji zapalających i trujących, konstrukcji, sposobu działania i wyposażania bomb oraz metod tworzenia, umieszczania i detonowania ładunków wybuchowych — mówi prokurator Andrzej Dubiel, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu.

Planował atak na szkołę na Podkarpaciu

Zaznaczył przy tym, że Remigiusz Ż. dysponował również notatkami zawierającymi informacje o osobach przeznaczonych do zabicia oraz rodzaju użytej broni. Policja odnalazła również zapiski sugerujące, że mężczyzna planował przeprowadzenie ataku na jedną ze szkół w województwie podkarpackim.

Dżihad w polskim wydaniu: wstrząsające ustalenia prokuratury

Śledczy zarzucają Remigiuszowi Ż. również nawoływanie w internecie do popełnienia przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Akt oskarżenia obejmuje ponadto nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych. Zgodnie z aktem oskarżenia do przestępstw miało dojść w okresie od listopada 2024 roku do maja 2025 roku. Od czerwca minionego roku mężczyzna przebywa w areszcie. Grozi mu kara do 18 lat pozbawienia wolności.