Witkowski w niedzielę w TVP Info zapowiedział, że prezydent Andrzej Duda "w ciągu najbliższych dwóch tygodni zaprosi na Radę Bezpieczeństwa Narodowego m.in. kluczowych ministrów rządu i pana premiera" Donalda Tuska. Posiedzenie Rady ma dotyczyć "kluczowych inwestycji związanych z infrastrukturą energetyczną kraju".

Prezydent spyta rząd nie tylko o blackout

"Czy jesteśmy przygotowani na wakacyjne blackoutym, jeśli chodzi o energię elektryczną, co jest z atomem, co jest z Terminalem Kontenerowym w Świnoujściu, jak jesteśmy przygotowani na dostawy surowców energetycznych z zagranicy, co jest z pływającym gazoportem na Zatoce Gdańskiej" - Witkowski przytaczał pytania, które ma zamiar zadać prezydent.

Prezydent: Blackout, który dotknął Europę Zachodnią to sygnał alarmowy

Prezydent Duda zapowiadał zwołanie RBN ws. bezpieczeństwa energetycznego Polski pod koniec kwietnia, po spotkaniu liderów Trójmorza. Jak mówił, blackout, który dotknął wtedy Hiszpanię, Portugalię i część Francji to "sygnał alarmowy", aby zadbać o stan sieci energetycznych regionu.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego to organ doradczy prezydenta w sprawach wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. W jej skład wchodzą: marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, szefowie: MSZ, MON i MSWiA, minister koordynator służb specjalnych, szefowie ugrupowań posiadających klub parlamentarny, poselski lub koło poselskie (lub przewodniczący tych klubów lub kół), szefowie kancelarii prezydenta i BBN. Posiedzenia Rady zwołuje prezydent, on też określa ich tematykę.