„W końcu sierpnia 2025 r. średnia wieku pracujących (liczona w latach) wyniosła 43 (w końcu sierpnia 2024 r. – 42,8, w końcu lipca 2025 r. – 43). W ciągu roku wzrosła także mediana wieku pracujących. W sierpniu 2025 r. wyniosła ona 43 lata i była o rok wyższa niż na koniec sierpnia 2024 r.” – podaje najnowsze opracowanie GUS.

Z rynku pracy odchodzi więcej osób (na emerytury), niż na niego wchodzi (młode roczniki), o czym świadczy spadek liczby pracujących o 0,2 proc. w ujęciu rocznym w sierpniu 2025 r. według najnowszych danych GUS. Również w ujęciu miesięcznym jest widoczny negatywny trend w podaży pracy - w porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba pracujących zmniejszyła się o 0,3.

Kobiety aktywizują się na polskim rynku pracy

Rynek pracy przechodzi również istotną zmianę strukturalną dotyczącą płci. Rośnie rola kobiet na polskim rynku pracy o czym świadczy regularnie zwiększająca się liczba pracujących kobiet w całej gospodarce narodowej.

Co prawda udział pracujących kobiet w gospodarce narodowej jest wciąż niższy niż mężczyzn i wynosi 47,3 proc. wobec 52,7 proc. mężczyzn, ale rola kobiet rośnie i jest zauważalnym trendem.

W porównaniu do stycznia 2023 r. do sierpnia 2025 r. liczba kobiet pracujących systematycznie się zwiększała, natomiast liczba pracujących mężczyzn zmniejszała się i niemal regularnie spadała od stycznia 2025 r. Świadczy to o tym, że następuje swoisty rozjazd dynamiki zatrudnienia kobiet i mężczyzn oraz rosnącej aktywizacji kobiet na rynku pracy. Polska gospodarka powoli wyczerpuje proste rezerwy – tj. mężczyzn w wieku produkcyjnym. Mężczyźni w Polsce żyją krócej i częściej pracują w zawodach obciążających fizycznie, co może skutkować wcześniejszym wypychaniem ich z rynku pracy.

W sierpniu ub.r. w porównaniu z sierpniem 2024 r. liczba pracujących kobiet zwiększyła się o 0,1 proc., natomiast liczba pracujących mężczyzn zmniejszyła się o 0,4 proc. W porównaniu z końcem lipca 2025 r. zarówno liczba pracujących kobiet, jak i pracujących mężczyzn zmniejszyła się o 0,3 proc.

Aktywizacja kobiet jako bezpiecznik dla gospodarki

Aktywizacja kobiet na rynku pracy może być bezpiecznikiem gospodarki pod względem zasobów pracy. Kobiety w Polsce są statystycznie lepiej wykształcone, znajdują pracę w sektorze usług i nowoczesnych technologii, które są odporniejsze na kryzysy niż tradycyjny przemysł czy budownictwo (zdominowane przez mężczyzn). Kobiety, które wcześniej pozostawały bierne zawodowo, teraz wypełniają luki po odchodzących na emeryturę rocznikach.

Niska podaż pracy, wynikająca z demografii, będzie największym hamulcem rozwoju gospodarczego, a kobiety – ze względu na lepsze dopasowanie do nowoczesnej gospodarki – mogą systematycznie zwiększać swój udział w strukturze zatrudnienia.

Według GUS w ostatnim dniu sierpnia 2025 r. zbiorowość pracujących w gospodarce narodowej liczyła 15,04 mln osób, tj. o 0,2 proc. mniej niż w sierpniu 2024 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca ich liczba zmniejszyła się o 0,3%. W 2024 r. liczba pracujących w gospodarce narodowej wyniosła 15,17 mln; w 2023 r. - 15,18 mln osób, w 2022 r. – 15,21 mln osób.