Kancelaria prezydenta na stronach internetowych powiadomiła o podpisaniu ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym Głównym z 9 stycznia 2026 r.

Co się zmieni w marcu 2026?

Po wejściu w życie przepisów moc dokumentów z ksiąg wieczystych - odpisu, wyciągu z ksiąg wieczystych czy zaświadczenia o zamknięciu ksiąg, będą miały nie tylko jak obecnie wydruki wydawane przez sąd, ale także dokumenty elektroniczne wytwarzane przez system teleinformatyczny, z którego te wydruki są sporządzane.

Obecnie Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych umożliwia samodzielne wydrukowanie dokumentów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, jeśli za jego pośrednictwem został złożony wniosek o ich wydanie.

„Wydruki tych dokumentów mają moc dokumentów wydawanych przez sąd, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych i mogą stanowić wymagany załącznik do wniosku wnoszonego w postaci elektronicznej do organu administracji publicznej. W takim przypadku konieczne jest jednak załączenie do wniosku dokumentu elektronicznego” – tłumaczył nowe zasady resort sprawiedliwości.

Zmianami objęta również aplikacja mObywatel

Zmiany pozwolą również na modyfikację aplikacji mObywatel w taki sposób, aby było możliwe pozyskanie za jej pośrednictwem danych z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) w ramach tzw. subskrypcji. Dostępne będą dane dotyczące podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Obecnie, zgodnie z ustawą o KRS, możliwe jest jednoczesne przesyłanie jedynie danych 50 podmiotów. Limit ten zostanie zachowany, a użytkownik będzie mógł pobrać jedynie dane podmiotów, z którymi jest powiązany numerem PESEL. Ma to na celu ułatwienie użytkownikom pozyskiwania danych ich dotyczących za pośrednictwem jednej aplikacji.

Nowe przepisy w części dotyczącej ksiąg wejdą w życie 31 marca, a 31 maja - dotyczące Krajowego Rejestru Sądowego.(PAP)