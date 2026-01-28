Zgodnie z zarządzeniem marszałka Senatu z listopada 2019 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych tworzenia, funkcjonowania i znoszenia biur senatorskich, „koszty przejazdów (...) samochodem własnym lub innym, z którego senator korzysta na podstawie posiadanego tytułu prawnego, pokrywane są do wysokości odpowiadającej przejazdom na łączną odległość do 3500 km miesięcznie”. Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury obecnie, w zależności od pojemności silnika samochodu, stawka zwrotu wynosi 0,89 zł bądź 1,15 zł.

Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska zapowiadając niedawno środowe posiedzenie senackiej komisji regulaminowej powiedziała, że propozycje zmian, nad którymi pochylą się członkowie komisji, będą „bardzo spójne z tym co dotyczy Sejmu”.

Również szefowa Kancelarii Senatu Ewa Polkowska powiedziała na środowym posiedzeniu komisji, że zmiany są spójne z nowymi sejmowymi zasadami rozliczania tzw. kilometrówek, a pewne różnice „wynikają ze specyfiki regulacji zarządzenia marszałka Senatu albo z dążenia do doprecyzowania pewnych kwestii nierozstrzygniętych dotychczas w regulacjach sejmowych”.

Szefowa senackiej kancelarii zaznaczyła, że istota zmian, które miałyby obowiązywać od 1 lutego, polega na tym, że zamiast limitowanego wydatku, z ryczałtu miesięcznego pokrywane mają być koszty przejazdów samochodami w okręgu wyborczym senatora „do kwoty stanowiącej iloczyn liczby przejechanych w miesiącu kilometrów, nie większej niż 1500 km miesięcznie, i stawki za 1 km przebiegu w wysokości 1,15 zł”.

Szefowa Kancelarii Senatu wyjaśniła, że w projekcie zarządzenia wprowadzono rozróżnienie na przejazdy w związku z wykonywaniem mandatu senatora w okręgu wyborczym – z limitem do 1500 km miesięcznie (bez potrzeby dokumentowania tego wydatku) i na przejazdy poza okręgiem wyborczym, które muszą być w każdym miesiącu udokumentowane oświadczeniem senatora o przejazdach, zawierającym informacje o dacie, trasie, liczbie przejechanych kilometrów, stawce za kilometr przebiegu i koszcie przejazdu. Projekt zmiany zarządzenia zawiera też propozycję nowej tabeli rozliczeń.

W dyskusji nad projektem senator KO Marek Borowski ocenił, że zmiany wprowadzone w Sejmie były spowodowane wielokrotnym nadużywaniem przepisów przez posłów. - W Senacie nie ujawniono nadużywania tego prawa i w związku z tym (...) uzasadnienie dla propozycji pozostawienia tego, co jest obecnie, jest mocne - podkreślił. Z kolei senator PiS Marek Komorowski ocenił, że gdyby zmiany proponowane przez marszałek Kidawę-Błońską weszły w życie, może dojść do ograniczenia działalności senatorów.

O wydanie negatywnej opinii o projekcie zmiany w zasadach rozliczania tzw. kilometrówek wnioskował senator PiS Stanisław Karczewski. Ostatecznie komisja w głosowaniu negatywnie zaopiniowała projekt zmian, opowiadając się za pozostawieniem obecnych zasad.

Pod koniec grudnia ub. roku marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podpisał zmianę zarządzenia ws. tworzenia i finansowania biur poselskich, która m.in. wprowadza rozróżnienie na przejazdy poza okręgiem poselskim i te w jego granicach. By przejazdy poza okręgiem wyborczym mogły być uwzględnione w zestawieniu kosztów, będą musiały być wpisane do specjalnego rejestru, z podaniem dat podróży, ich tras oraz liczby przejechanych kilometrów. Dane te będą kontrolowane przez pracowników Kancelarii Sejmu, na równi z inną dokumentacją związaną z finansowaniem działalności biur poselskich.

Ponadto każdy poseł korzystający z samochodu prywatnego (w tym na podstawie umowy użyczenia lub podobnej) otrzyma ryczałt w ramach kwoty na prowadzenie biura, a nie dodatkowych pieniędzy na przejazdy realizowane w granicach okręgu wyborczego – do limitu 1500 km miesięcznie. Stawki za kilometr odpowiadają stawkom określonym w przepisach o delegacjach krajowych, czyli w chwili obecnej 1,15 zł lub 0,89 zł za kilometr – w zależności od pojemności silnika. Wynika z tego, że każdy poseł miesięcznie otrzyma nie więcej niż 1725 zł.

Wprowadzono też surowsze zasady rozliczeń najmu długoterminowego pojazdów. Najem taki został uznany przez marszałka Sejmu za szczególną formę przejazdów służbowych i będą surowsze kryteria rozliczeniowe - dla przejazdów w ramach okręgu będzie możliwe ich rozliczenie do kwoty 1725 zł miesięcznie, a przejazdów poza okręg wyborczy, oprócz obowiązku wpisu do rejestru, od 1 stycznia 2026 r. obowiązuje zasada, że za każdy przejechany kilometr poseł może rozliczyć wyłącznie koszty paliwa – bez innych kosztów eksploatacyjnych, które są pokrywane w kosztach najmu.