Urząd skarbowy namierzył sprzedawców. Wykryto błędy na 4,5 mln zł

Urzędy skarbowe nie czekają. Przeprowadzono już 1523 czynności sprawdzające. W toku tych czynności ustalono nieprawidłowości w łącznej kwocie 4 510 459 zł. Dane z platform sprzedażowych są analizowane pod kątem nieprawidłowości, co pokazuje, że nowe przepisy o raportowaniu są bardzo skuteczne.

Magiczna granica 30 transakcji. Kiedy fiskus zapuka do drzwi?

Dyrektywa DAC7 narzuca limity: 30 sprzedaży lub 2 tys. euro zysku rocznie. Jeśli przekroczysz choć jeden z nich, Twoje dane trafią do skarbówki. To sygnał dla urzędu, by sprawdzić, czy Twoja działalność nie powinna być opodatkowana.

Pułapka 6 miesięcy. Jak legalnie uniknąć podatku?

Nie każda sprzedaż oznacza konieczność zapłaty daniny. Kluczowy jest czas posiadania przedmiotu. Jeśli sprzedajesz rzeczy używane dłużej niż pół roku, jesteś bezpieczny – pod warunkiem, że transakcje są okazjonalne.

Stawka 12% i wezwania do wyjaśnień. O czym musisz pamiętać?

Jeśli sprzedasz przedmiot przed upływem 6 miesięcy od zakupu, musisz liczyć się z 12-procentowym podatkiem od zysku. Pamiętaj, że przekroczenie limitów transakcji może skończyć się prośbą z urzędu o złożenie oficjalnych wyjaśnień.