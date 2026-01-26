Późnym popołudniem w poniedziałek w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się odprawa służb oraz wojewodów z udziałem kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W spotkaniu udział wzięli wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański, przedstawiciele wojewodów oraz instytucji odpowiedzialnych za monitorowanie i reagowanie na sytuacje pogodowe i hydrologiczne, w tym Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Infrastruktury, Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Wcześniej na terenach, gdzie obowiązują ostrzeżenia pogodowe, odbyły się posiedzenia Wojewódzkich Zespołów Zarządzania Kryzysowego (WZZK).

Jak przekazało w komunikacie RCB, podczas odprawy uczestnicy przeanalizowali aktualną i prognozowaną sytuację meteorologiczną i hydrologiczną związaną z występowaniem marznących opadów deszczu oraz dokonali oceny możliwych zagrożeń oraz weryfikacji gotowości służb do reagowania na lokalne zdarzenia.

Ponadto zwrócili uwagę na konieczność utrzymania wzmożonej czujności oraz realizacji działań prewencyjnych na poziomie województw i gmin. Omówili też kwestie związane z funkcjonowaniem schronisk dla zwierząt oraz planowanymi działaniami w tym obszarze.

Jak przekazał po odprawie resort spraw wewnętrznych, 26 stycznia do godziny 15. w związku z sytuacją pogodową w całym kraju zanotowano ponad 200 zgłoszeń Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej interwencji strażacy mieli w województwie zachodniopomorskim – 40.

Według stanu z godz. 15. nie było awarii energetycznych, a wszystkie drogi były przejezdne.

„Natomiast podczas posiedzeń WZZK w województwach podlaskim, wielkopolskim oraz zachodniopomorskim służby zostały postawione w stan gotowości do podejmowania działań adekwatnych do zaistniałej sytuacji pogodowej. Monitorowana jest sytuacja meteorologiczna oraz hydrologiczna” – dodało w komunikacie MSWiA.

W związku z trudnymi warunkami pogodowymi Poczta Polska poinformowała o możliwych trudnościach z dostarczaniem przesyłek, pracą placówek i logistyką gotówki w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim i łódzkim.

Szpitale w województwach wielkopolskim i zachodniopomorskim w ciągu dnia informowały, że zgłaszają się do nich ofiary oblodzonych chodników, schodów i przystanków.

– Pacjenci zgłaszają się z bólem okolicy lędźwiowo-krzyżowej, bólem w okolicy biodrowej, to osoby, które pośliznęły się na lodzie i upadły na plecy. Po upadkach z podparciem na rękach zgłaszają się osoby z obrażeniami nadgarstka. Ci, którzy mieli jeszcze mniej szczęścia, upadają również na okolicę potyliczną głowy i zgłaszają się z obrażeniami głowy – powiedziała kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu dr n. med. Katarzyna Mikołajczyk-Chudzińska.

Również szpitalne oddziały ratunkowe w Toruniu są w poniedziałkowy wieczór przepełnione. Na ortopedii w miejskim szpitalu konieczne są już dostawki, cały czas przybywa pacjentów. To głównie poszkodowani w wyniku upadków na oblodzonych chodnikach. Część z blisko 200 osób wymaga hospitalizacji. Trudna sytuacja jest także w szpitalu wojewódzkim. Rzecznik prasowy lecznicy dr n. med. Janusz Mielcarek przekazał PAP po godzinie 14., że w poniedziałek z urazami przyjęto ok. 60 osób.

Warunki pogodowe i oblodzenie sieci trakcyjnej spowodowały opóźnienia i odwołania pociągów. PKP Intercity poinformowały m.in., że wstrzymano ruch pociągów na kilku odcinkach: Rzepin – Szczecin Główny w obu kierunkach; Poznań Główny – Szczecin Główny w obu kierunkach oraz Poznań Główny – Piła Główna – Białogard w obu kierunkach.

W województwie wielkopolskim przejezdne są już linie kolejowe między Poznaniem a Wrocławiem oraz Wrześnią a Jarocinem; stabilizuje się ponadto sytuacja na linii między Poznaniem a Zbąszynkiem. W województwie lubuskim możliwe są już przejazdy liniami z Rzepina do Zbąszynka oraz między Sulechowem a Czerwieńskiem. W woj. zachodniopomorskim wznowiono ruch pociągów trakcją elektryczną po jednym torze między Krzyżem a Choszcznem oraz między Gryfinem a Szczecinem.

Do odwołania obowiązuje wzajemne honorowanie biletów spółek: PKP Intercity, Koleje Dolnośląskie, Polregio i Koleje Wielkopolskie na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego i wielkopolskiego oraz PKP Intercity i Koleje Mazowieckie na obszarze działania tej drugiej spółki.

W Wielkopolsce i Zachodniopomorskiem w wielu szkołach odwołano lekcje.

W woj. wielkopolskim zajęć nie ma w 245 szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Najwięcej szkół, ponad 100, zawiesiło lekcje w centrum regionu. Trudna sytuacja jest na północy województwa. Większość placówek odwołała zajęcia na cały dzień, część odwołała tylko pierwsze 2-3 lekcje. Głównym powodem odwołania lekcji jest problem z dojazdem do szkoły.

Podobnie jest w woj. zachodniopomorskim. Z powodu trudnych warunków pogodowych w poniedziałek odwołano lekcje m.in. w Szczecinie, Stargardzie, Świnoujściu, Gryfinie i Pyrzycach. Jak poinformowało PAP Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty, zajęcia zawieszono w 60 szkołach podstawowych, 73 ponadpodstawowych, 3 szkołach specjalnych i 2 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz 9 przedszkolach.

Ostrzeżeniami II stopnia przed opadami marznącymi objęte są województwo podlaskie, wschód woj. warmińsko-mazurskiego oraz powiaty na północy woj. mazowieckiego. Alerty I stopnia ogłoszono dla woj. lubelskiego oraz wschodniej części woj. mazowieckiego. W tych regionach IMGW prognozuje słabe, a przejściowo umiarkowane opady marznącego deszczu i mżawki powodujące gołoledź. Ostrzeżenia będą obowiązywały do godz. 12 we wtorek.

W poniedziałek w godzinach wieczornych na znacznym obszarze w centrum kraju zaczęły także obowiązywać ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą. Może ona ograniczać widzialność poniżej 200 m i lokalnie osadzać szadź. Alerty obejmują: województwo kujawsko-pomorskie, większość obszaru woj. pomorskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego, wschodnią połowę woj. warmińsko-mazurskiego, północ woj. łódzkiego i podkarpackiego oraz powiaty na wschodzie woj. wielkopolskiego i zachodnio-pomorskiego. Alerty pozostaną w mocy do godz. 9 we wtorek.

Na zachodzie Polski (większość obszaru woj. lubuskiego i dolnośląskiego oraz zachód woj. wielkopolskiego) a także na większości obszaru woj. podkarpackiego IMGW prognozuje ponadto oblodzenia, w związku z którymi wydane zostały ostrzeżenia I stopnia. Na tym obszarze może dojść do zamarzania mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem oraz w trakcie opadów mokrego śniegu. Ostrzeżenia będą obowiązywały do godz. 9 we wtorek.

Z kolei w woj. podkarpackim do godz. 17 we wtorek obowiązują ostrzeżenia I stopnia przed roztopami. Prognozuje się tam odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej.

W związku z sytuacją pogodową Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w niedzielę i w poniedziałek alert przed marznącym deszczem i gołoledzią dla dziewięciu województw. Ostrzeżenie zostało wysłane do osób przebywających na terenie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego (powiaty: gorzowski, Gorzów Wielkopolski, krośnieński, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński, świebodziński), wielkopolskiego (powiaty: złotowski, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, kolski, Konin, koniński, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, Poznań, poznański, słupecki, szamotulski, średzki, wągrowiecki, wrzesiński), mazowieckiego (powiaty: makowski, ostrołęcki, Ostrołęka, ostrowski, przasnyski, mławski, żuromiński) oraz podkarpackiego.

RCB apeluje o ograniczenie podróży oraz uważność na drogach i chodnikach.