W 2025 r. wróciliśmy do większych zakupów. Sprzedaż detaliczna stabilnie rosła, a motorami wzrostu były meble, RTV, AGD i samochody – wynika z danych GUS. W porównaniu z 2024 r. nastąpiło wyraźne przyspieszenie dynamiki, choć to 2024 r. był początkiem rozmrażania portfeli. Realne dochody wzrosły dzięki stabilizacji inflacji. Wysoka dynamika wzrostu sprzedaży mebli i sprzętu RTV/AGD (15,8 proc. w ujęciu rocznym) i w samym grudniu (19,8 proc. w ujęciu rocznym) może być efektem odłożonego popytu konsumenckiego. Rosnąca siła gospodarstw domowych i poprawa nastrojów daje nadzieję na solidny wzrost PKB w 2026 r. ©℗A6
