Leśkiewicz w czwartek w Polsat News powiedział, że do spotkania prezydentów Polski i Ukrainy ma dojść podczas zaplanowanej na niedzielę wizyty Nawrockiego w Wilnie. Związana jest ona z obchodami 163. rocznicy powstania styczniowego.
Spotkanie z Zełenskim w najbliższy weekend zapowiedział już wcześniej w czwartek prezydent Nawrocki, który w tym tygodniu przebywał na Światowym Forum Ekonomicznym w szwajcarskim Davos; spotkał się tam m.in. z prezydentem USA Donaldem Trumpem.(PAP)
