Przebieg wypadku w Warszawie: samochód dachował na przejściu dla pieszych

Na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej i Zamienieckiej doszło w poniedziałek 19 stycznia 2026 roku do bardzo poważnego wypadku drogowego. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe, a jeden z nich po uderzeniu przewrócił się na dach i wjechał na przejście dla pieszych.

Matka z dzieckiem ranni na pasach. Interwencja śmigłowca LPR po wypadku

W momencie zdarzenia przez pasy przechodziła kobieta z dzieckiem. Oboje zostali poszkodowani i na miejscu udzielono im pomocy medycznej w karetkach pogotowia.

Przyczyny tragedii: policja o wymuszeniu pierwszeństwa

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że jeden z kierowców podczas skrętu nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu pojazdowi. Siła zderzenia była na tyle duża, że drugie auto straciło panowanie, dachowało i uderzyło w osoby znajdujące się na przejściu.

Służby w akcji: pięć zastępów straży i grupy operacyjne na miejscu wypadku

Na miejscu pracowały liczne służby ratunkowe. Do akcji zadysponowano pięć zastępów straży pożarnej, grupy operacyjne oraz zespoły ratownictwa medycznego. Lądował także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Służby prowadzą dalsze czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia.

Paraliż komunikacyjny na Pradze. ZTM w Warszawie kieruje autobusy na objazdy

Wypadek spowodował poważne utrudnienia w ruchu. Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) poinformował o zmianach tras wielu linii autobusowych, które zostały skierowane na objazdy i kursują obecnie alternatywnymi ciągami komunikacyjnymi.