Zima to czas okazji. Dlaczego teraz najłatwiej o sanatorium last minute?

Wyjazd do sanatorium bez wielomiesięcznego czekania jest możliwy. Łódzki oddział Narodowego Funduszu Zdrowia codziennie odnotowuje dziesiątki rezygnacji z leczenia uzdrowiskowego przez osoby, które nie mogą lub nie chcą skorzystać z wcześniej wyznaczonego terminu leczenia. Zimą liczba zwrotów skierowań znacząco rośnie. Otwiera to drogę do tzw. turnusów last minute. Dla części pacjentów oznacza to wyjazd nawet w ciągu kilku dni. Zwolnione miejsca są na bieżąco przekazywane kolejnym pacjentom z listy oczekujących.

Gdzie na kurację? Kołobrzeg, Busko-Zdrój i góry czekają na pacjentów

W drugiej połowie stycznia mieszkańcy województwa łódzkiego mają szansę na szybki wyjazd do popularnych uzdrowisk w całym kraju. Wśród dostępnych kierunków są m.in. Ciechocinek i Busko-Zdrój, górskie kurorty takie jak Kudowa-Zdrój, a także miejscowości nadmorskie, w tym Kołobrzeg.

Jak „upolować” zwrot z NFZ? Kluczowy jest jeden telefon

Każdego dnia z tej możliwości korzysta średnio około dziesięciu osób. Zainteresowani powinni jednak liczyć się z krótkim terminem – turnus ze zwrotu może rozpocząć się szybciej niż standardowe 14 dni przewidziane w normalnym trybie. Przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia podkreślają, że lista dostępnych zwrotów stale się zmienia, chętni powinni regularnie kontaktować się z działem leczenia uzdrowiskowego w oddziale NFZ, w którym składały skierowanie. Apelują przy tym o szybkie informowanie o rezygnacji z wyjazdu. Skierowania oddawane na ostatnią chwilę często przepadają i nie mogą zostać wykorzystane przez innych pacjentów.

Nieuzasadniona rezygnacja z sanatorium – jakie niesie konsekwencje?

Rezygnacja z leczenia może zostać uznana za usprawiedliwioną m.in. w przypadku choroby lub zdarzeń losowych, potwierdzonych odpowiednią dokumentacją. W takiej sytuacji fundusz wyznacza nowy termin. Jeśli jednak zwrot jest nieuzasadniony, pacjent musi złożyć nowe e-skierowanie i ponownie ustawić się w kolejce, co wydłuża czas oczekiwania na kurację.

Kto może ominąć 8-miesięczną kolejkę? Te warunki są niezbędne

Z wyjazdu last minute mogą skorzystać pacjenci, których skierowanie zostało już pozytywnie rozpatrzone i mają przyznany numer w kolejce. Warunkiem jest także zgodność profilu leczenia z charakterem uzdrowiska. Co to oznacza w praktyce? Przykładowo osoby, którym nie zaleca się pobytu nad morzem, nie otrzymają skierowania do sanatorium zlokalizowanego w takim regionie.

Dlaczego warto skorzystać z takiego wyjazdu last minute na kurację? Obecnie średni czas oczekiwania na leczenie uzdrowiskowe w łódzkim oddziale NFZ wynosi około ośmiu miesięcy. Dzieci i młodzież czekają krócej – około pół roku. W ubiegłym roku z leczenia uzdrowiskowego finansowanego przez NFZ skorzystało w regionie ponad 27 tysięcy osób.