ChatGPT Health: analiza krwi i sugestie dietetyczne w bocznym menu

OpenAI zaprezentowało nową funkcję ChatGPT przeznaczoną do wyszukiwania informacji zdrowotnych i analizy dokumentacji medycznej. Moduł, nazwany ChatGPT Health, ma umożliwiać użytkownikom m.in. interpretację wyników badań krwi oraz przedstawiać ogólne sugestie dotyczące stylu życia i diety na podstawie danych dostarczonych przez użytkownika. Narzędzie będzie dostępne z poziomu bocznego menu chatbota.

Miliony pytań o zdrowie – raport „AI as a Healthcare Ally”

Startup podkreśla, że nowa funkcja odpowiada na rosnące zapotrzebowanie społeczne. Z jego raportu „AI as a Healthcare Ally” wynika bowiem że każdego dnia dziesiątki milionów użytkowników zadają ChatGPT pytania związane ze zdrowiem, a tematy medyczne stanowią zauważalną część wszystkich rozmów z asystentem AI. Tymczasem eksperci podkreślają, że takie rozwiązanie nie zastąpi – przynajmniej na ten moment – konsultacji lekarskich ze specjalistą.

Edukacja zamiast diagnozy – dlaczego wciąż potrzebujemy lekarzy?

Jak donoszą media, użytkownicy asystenta AI powinni mieć świadomość, że nie ma pewności co do skuteczności generowanych wyników i precyzji algorytmu, dlatego nie powinni powierzać postawienia diagnozy sztucznej inteligencji. Zdaniem ekspertów wykorzystanie ChatGPT w obszarze zdrowia powinno mieć obecnie głównie charakter edukacyjny.

OpenAI for Healthcare: wsparcie administracyjne dla placówek medycznych

Co ciekawe, OpenAI zaprezentowało także pakiet OpenAI for Healthcare, skierowany do placówek medycznych. Rozwiązanie ma wspierać personel w pracy administracyjnej, m.in. przy tworzeniu dokumentacji i podsumowań medycznych. Z narzędzi tych korzystają już wybrane instytucje w Stanach Zjednoczonych.