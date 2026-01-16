Błaszczak napisał na platformie X, że złożenie projektu uchwały to odpowiedź na apel środowisk rolniczych. Według niego „umowa z krajami Mercosur to zwieńczenie szkodliwych działań” obecnej koalicji.

„Bierność rządu doprowadziła do tej katastrofy, której skutki będą odczuwać nie tylko rolnicy, ale także my wszyscy” - napisał szef klubu PiS.

Zgoda na umowę handlową z Mercosur zapadła 9 stycznia przy sprzeciwie Polski, Francji, Irlandii, Węgier i Austrii, które obawiają się otwarcia rynku UE na produkty rolne z krajów Mercosuru: Argentyny, Brazylii, Paragwaju i Urugwaju.

Również w piątek projekt uchwały wzywającej do zaskarżenia umowy UE-Mercosur do TSUE złożył klub PSL. W środę natomiast do podjęcia przez rząd działań w sprawie tej umowy wzywali politycy Konfederacji.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski mówił w mediach w tym tygodniu, że skargę do TSUE przygotowują europosłowie i ma zostać ona przedstawiona w przyszłym tygodniu. W czwartek premier Donald Tusk powiedział, że polscy eurodeputowani będą głosowali za skierowaniem umowy z krajami Mercosur do TSUE. Zapewnił też, że „jeśli będzie trzeba”, instytucje rządowe będą wykorzystywały wszystkie dostępne środki, by „zablokować lub wyeliminować negatywne skutki Mercosur”.

Z kolei w piątek podczas wizyty w Berlinie minister rolnictwa powiedział, że Warszawa czeka teraz na ruch Parlamentu Europejskiego, czy zdecyduje się złożyć skargę do TSUE, a - jak dodał Krajewski - „jeśli to nie będzie skuteczne”, polski rząd taką skargę będzie starał się przygotować i złożyć.

Odnosząc się do zarzutów PiS, że zgoda UE na umowę z Mercosur to wynik niekompetentnych działań obecnego rządu, politycy koalicji rządowej zaznaczali w ostatnim czasie, że najistotniejsze negocjacje umowy trwały w czasie gdy rządziła Zjednoczona Prawica, premierami byli politycy PiS: Beata Szydło i Mateusz Morawiecki, a jej kształt został ustalony jesienią 2023 r. i ówcześnie rządzący się nie sprzeciwiali.

Porozumienie handlowe z państwami Mercosuru: Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem - wprowadzi preferencje celne dla niektórych produktów rolnych. W zamian rynki tych państw otworzą się na towary przemysłowe UE. Wcześniej ambasadorowie państw UE przyjęli klauzulę ochronną do umowy z Mercosur we wzmocnionej wersji; ma ona chronić rodzimych producentów przed zaburzeniami na rynku. W głosowaniu ambasadorów państw UE z 9 stycznia, decydujące dla wyniku było poparcie umowy przez Włochy. W wyniku głosowania szefowa KE otrzymała zielone światło na podpisanie umowy w imieniu Wspólnoty w Paragwaju, który sprawuje prezydencję w bloku Mercosur.

W sobotę, 17 stycznia przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podpisze w Paragwaju umowę handlową między UE i blokiem państw Mercosur.(PAP)