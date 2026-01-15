Resort dyplomacji we wpisie na platformie X poinformował, że „w dniu 15 stycznia 2026 r. pan Eisa Kameli, ambasador Islamskiej Republiki Iranu w Polsce, został wezwany do MSZ w związku z trwającymi w Iranie od ponad dwóch tygodni gwałtownymi protestami społecznymi”.

Resort wyjaśnił, że w przekazanym ambasadorowi stanowisku podkreślono „głębokie zaniepokojenie wobec reakcji irańskich władz na ostatnie wydarzenia, zwłaszcza rosnącą liczbą ofiar i aresztowanych”.

„Polska ze względu na własne doświadczenia historyczne ma pewność, że przemoc wobec przejawów wolności słowa, zrzeszania się czy pokojowych manifestacji jest niedopuszczalna i nie jest skutecznym środkiem osiągania celów politycznych” - oświadczyło MSZ.

Ministerstwo dodało, że „uznając wartość szczególnych, historycznych relacji polsko-irańskich Polska apeluje o zaprzestanie stosowania siły wobec protestujących i podjęcie dialogu”. (PAP)