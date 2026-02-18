Od 19 lutego 2026 roku, klienci korzystający z sieci Euronet muszą przygotować się na potężne utrudnienia. Gigant rynku zdecydował się na drastyczne cięcie: jednorazowa wypłata za pomocą kodu Blik zostanie ograniczona do zaledwie 200 zł, informuje bankier.pl. To ogromny spadek względem dotychczasowego limitu 800 zł. Nowe restrykcje obejmą wszystkie bankomaty pod szyldem Euronet Polska i będą obowiązywać do odwołania, co dla wielu osób oznacza konieczność wielokrotnego powtarzania transakcji.

Bankomaty Euronet trudniej dostępne dla użytkowników Blika

Skąd tak radykalny krok? Euronet tłumaczy swoją decyzję „względami ekonomicznymi” i walką z narastającymi stratami finansowymi. Firma argumentuje, że obecny system rozliczeń z operatorem Blika nie pokrywa realnych kosztów obsługi maszyn. Według spółki każda wypłata realizowana tym systemem jest obecnie procesowana poniżej kosztów operacyjnych, co zmusiło operatora do podjęcia drastycznych kroków w celu ratowania rentowności infrastruktury bankomatowej.

Polski Standard Płatności (operator Blika) nie kryje irytacji i nazywa tę decyzję uderzeniem w komfort oraz bezpieczeństwo Polaków, o czym informuje bankier.pl. Zamiast jednej sprawnej wypłaty, osoba potrzebująca np. 800 zł będzie musiała teraz aż cztery razy generować kod i czekać na wydanie gotówki. PSP podkreśla, że jest to autonomiczna decyzja Euronetu, a podobnych ograniczeń nie wprowadzają inni operatorzy ani banki we własnych sieciach urządzeń.

Bez zmian w bankomatach pozostałych sieci dla użytkowników Blika

Na szczęście dla konsumentów, ograniczony limit nie dotyczy wszystkich maszyn w kraju. Wyższe kwoty wciąż wypłacimy w ponad 13 000 innych bankomatów, w tym w urządzeniach należących bezpośrednio do banków. Nowe zasady nie obejmą również maszyn obsługiwanych przez Euronet, które są opatrzone logo konkretnych banków. Alternatywą pozostaje także usługa wypłaty gotówki w kasach sklepowych przy okazji robienia zakupów, gdzie limity są znacznie korzystniejsze.