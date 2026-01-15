Leśkiewicz powiedział na briefingu, że spotkanie z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem i szefami służb specjalnych było konstruktywne i merytoryczne. Zastrzegł, że omawiane sprawy były objęte klauzulą tajności.

- Pan prezydent otrzymał raporty przedstawione przez czterech szefów służb dotyczące najistotniejszych kwestii związanych z bezpieczeństwem RP, ale przede wszystkim identyfikacji zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa obywateli - powiedział rzecznik. Dodał, że rozmowy dotyczyły też kondycji polskich służb specjalnych oraz współpracy ze służbami specjalnymi innych państw.

Leśkiewicz poinformował ponadto, że uzgodniono, iż „do tego typu rozmów z kierownictwem służb specjalnych będzie dochodziło częściej, cyklicznie”. Dodał, że prezydent i jego kancelaria mają też częściej otrzymywać informacje ze służb specjalnych w sprawach dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego.(PAP)