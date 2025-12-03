Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt zmiany rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Propozycja wynika z licznych wniosków strony samorządowej oraz konieczności uwzględnienia rosnących kosztów produkcji i dystrybucji dokumentów, tłumaczy wnioskodawca projektu. Jak wynika z dokumentu Oceny Skutków Regulacji, w 2023 r. samorządy dopłaciły do funkcjonowania wydziałów komunikacji kwotę przekraczającą 30,5 mln zł.

Podstawa prawna wydawania prawa jazdy i międzynarodowego prawa jazdy

Zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami:

prawo jazdy jest wydawane przez starostę w drodze decyzji administracyjnej , na wniosek osoby zainteresowanej, za opłatą,

, na wniosek osoby zainteresowanej, za opłatą, międzynarodowe prawo jazdy wydaje każdy starosta na wniosek osoby zainteresowanej, na podstawie krajowego prawa jazdy, również za opłatą.

Stawki za prawo jazdy 2025 i potrzeba ich waloryzacji

Aktualne rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 lipca 2025 r. określa wysokość opłat na poziomie:

prawo jazdy: 100 zł ,

, międzynarodowe prawo jazdy: 35 zł ,

, pozwolenie na kierowanie tramwajem: 30 zł

Opłaty za wydanie prawa jazdy i międzynarodowego prawa jazdy pozostają niezmienione od 12 lat. W tym czasie wzrosły ceny towarów i usług konsumpcyjnych, minimalne wynagrodzenie, a także koszty produkcji dokumentów w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., jak wynika z uzasadnienia projektu rozporządzenia.

Nowe stawki opłat za prawo jazdy po waloryzacji 2026

Projekt zakłada jednorazowe podwyższenie opłat, uwzględniające wskaźniki inflacji za lata 2023 i 2024 (11,4% i 3,6%), co daje skumulowany współczynnik waloryzacji 15,41%. W praktyce oznacza to podwyżkę:

prawo jazdy: 115,50 zł (dotychczas 100 zł),

(dotychczas 100 zł), międzynarodowe prawo jazdy: 40,50 zł (dotychczas 35 zł),

(dotychczas 35 zł), pozwolenie na kierowanie tramwajem: pozostaje 30 zł

Ważne Waloryzacja uwzględnia zasadę zaokrąglenia w górę do pełnych złotych lub 0,50 zł.

Maksymalna wysokość opłat za dokumenty kierowcy

Obecne regulacje przewidują górne limity opłat za wydanie dokumentów związanych z uprawnieniami do kierowania pojazdami. Dla krajowego prawa jazdy maksymalna stawka wynosi 200 zł, co oznacza, że w przyszłości wciąż istnieje przestrzeń do ewentualnych zmian.

Takie same limity dotyczą międzynarodowego prawa jazdy – również do 200 zł – oraz pozwolenia na kierowanie tramwajem, którego maksymalna opłata nie może przekroczyć 30 zł.

Dlaczego to istotne?

Określenie maksymalnych stawek daje kierowcom pewność, że opłaty nie przekroczą ustalonych granic, a jednocześnie pozostawia możliwość dostosowania ich w przyszłości do rosnących kosztów produkcji i obsługi dokumentów.

Przepisy przejściowe i konsekwencje dla wnioskodawców

Projektowane rozporządzenie wprowadza przepisy przejściowe dotyczące opłat za wydanie prawa jazdy. Zgodnie z jego treścią, w przypadku opłat:

których termin płatności przypadał przed dniem wejścia w życie rozporządzenia,

uiszczonych przed tym dniem,

określonych w wezwaniu wydanym przed wejściem w życie nowych regulacji,

- stosowane będą dotychczasowe przepisy. Oznacza to, że zmiany nie obejmą opłat już naliczonych lub uregulowanych przed wejściem w życie rozporządzenia.

W odniesieniu do opłat za wydanie międzynarodowego prawa jazdy projekt nie przewiduje przepisów intertemporalnych. Wynika to z faktu, że dokument ten jest wydawany na bieżąco – najczęściej w dniu złożenia wniosku – co eliminuje potrzebę stosowania szczególnych zasad przejściowych.

Skutki nieuiszczenia opłat

Prawo jazdy – nieuiszczenie opłaty lub wniesienie jej w niewłaściwej wysokości skutkuje wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych wniosku na podstawie art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Międzynarodowe prawo jazdy – niewniesienie opłaty skutkuje zaniechaniem wydania dokumentu, zgodnie z art. 261 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Dochód powiatu i cel waloryzacji

Wnioskodawca projektu podkreśla, że opłaty za wydanie prawa jazdy i międzynarodowego prawa jazdy, które stanowią dochód powiatu, powinny zostać podwyższone. Uzasadnia to koniecznością dostosowania opłat do rzeczywistych kosztów produkcji i dystrybucji dokumentów, pokrycia kosztów osobowych oraz utrzymania wysokiej jakości wydawanych dokumentów.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie

Mając na uwadze harmonogram prac legislacyjnych, wejście w życie rozporządzenia należy spodziewać się w 2026 roku, z uwzględnieniem 14-dniowego okresu od jego publikacji.

Wyższe opłaty za tablice rejestracyjne i dokumenty w 2026 r. – nadchodzi nowelizacja

Ministerstwo zapowiada również zmiany w przepisach dotyczących opłat za tablice rejestracyjne oraz dokumenty związane z rejestracją pojazdów. Stawki pozostawały niezmienione przez wiele lat, mimo rosnących kosztów produkcji i dystrybucji. Od przyszłego roku kierowcy zapłacą więcej.

Nowe stawki dla kierowców od 2026 r.:

dowód rejestracyjny: 62,50 zł (obecnie 54 zł),

(obecnie 54 zł), pozwolenie czasowe: 16 zł (obecnie 13,50 zł),

(obecnie 13,50 zł), tablice rejestracyjne (standardowe): 92,50 zł (obecnie 80 zł),

(obecnie 80 zł), tablice motocyklowe: 46,50 zł (obecnie 40 zł),

(obecnie 40 zł), tablice motorowerowe: 35 zł (obecnie 30 zł),

(obecnie 30 zł), nalepka legalizacyjna: 14,50 zł (obecnie 12,50 zł).

Największa podwyżka – tablice indywidualne w 2026 r.

Najbardziej odczuwalna zmiana dotyczy tablic indywidualnych. Ich cena wzrośnie aż trzykrotnie – zobecnych 1000 zł do 3000 zł. Resort tłumaczy tę podwyżkę koniecznością zrównoważenia łagodniejszych korekt w innych obszarach.

Projekt przewiduje również zmianę zasad dotyczących duplikatów tablic. Dotychczas kosztowały połowę ceny nowych, teraz ich cena zostanie zrównana z kosztem kompletu nowych tablic, co oznacza dodatkowe wydatki dla kierowców.

Podwyżki dla kierowców - dokumenty w 2026 r.

Dokument/Opłata Obecna Stawka Nowa Stawka (od 2026 r.) Wzrost Prawo Jazdy 100 zł 115,50 zł +15,50 zł Międzynarodowe Prawo Jazdy 35 zł 40,50 zł +5,50 zł Dowód Rejestracyjny 54 zł 62,50 zł +8,50 zł Tablice Rejestracyjne (Standard) 80 zł 92,50 zł +12,50 zł Tablice Indywidualne 1000 zł 3000 zł +2000 zł Nalepka Legalizacyjna 12,50 zł 14,50 zł +2,00 zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2025 r. poz. 1226)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 769)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 lipca 2025 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. poz. 953)