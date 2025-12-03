- Podstawa prawna wydawania prawa jazdy i międzynarodowego prawa jazdy
- Stawki za prawo jazdy 2025 i potrzeba ich waloryzacji
- Nowe stawki opłat za prawo jazdy po waloryzacji 2026
- Maksymalna wysokość opłat za dokumenty kierowcy
- Przepisy przejściowe i konsekwencje dla wnioskodawców
- Skutki nieuiszczenia opłat
- Dochód powiatu i cel waloryzacji
- Kiedy nowe przepisy wejdą w życie
- Wyższe opłaty za tablice rejestracyjne i dokumenty w 2026 r. – nadchodzi nowelizacja
- Nowe stawki dla kierowców od 2026 r.:
- Największa podwyżka – tablice indywidualne w 2026 r.
- Podwyżki dla kierowców - dokumenty w 2026 r.
Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt zmiany rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Propozycja wynika z licznych wniosków strony samorządowej oraz konieczności uwzględnienia rosnących kosztów produkcji i dystrybucji dokumentów, tłumaczy wnioskodawca projektu. Jak wynika z dokumentu Oceny Skutków Regulacji, w 2023 r. samorządy dopłaciły do funkcjonowania wydziałów komunikacji kwotę przekraczającą 30,5 mln zł.
Podstawa prawna wydawania prawa jazdy i międzynarodowego prawa jazdy
Zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami:
- prawo jazdy jest wydawane przez starostę w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek osoby zainteresowanej, za opłatą,
- międzynarodowe prawo jazdy wydaje każdy starosta na wniosek osoby zainteresowanej, na podstawie krajowego prawa jazdy, również za opłatą.
Stawki za prawo jazdy 2025 i potrzeba ich waloryzacji
Aktualne rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 lipca 2025 r. określa wysokość opłat na poziomie:
- prawo jazdy: 100 zł,
- międzynarodowe prawo jazdy: 35 zł,
- pozwolenie na kierowanie tramwajem: 30 zł
Opłaty za wydanie prawa jazdy i międzynarodowego prawa jazdy pozostają niezmienione od 12 lat. W tym czasie wzrosły ceny towarów i usług konsumpcyjnych, minimalne wynagrodzenie, a także koszty produkcji dokumentów w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., jak wynika z uzasadnienia projektu rozporządzenia.
Nowe stawki opłat za prawo jazdy po waloryzacji 2026
Projekt zakłada jednorazowe podwyższenie opłat, uwzględniające wskaźniki inflacji za lata 2023 i 2024 (11,4% i 3,6%), co daje skumulowany współczynnik waloryzacji 15,41%. W praktyce oznacza to podwyżkę:
- prawo jazdy: 115,50 zł (dotychczas 100 zł),
- międzynarodowe prawo jazdy: 40,50 zł (dotychczas 35 zł),
- pozwolenie na kierowanie tramwajem: pozostaje 30 zł
Ważne
Waloryzacja uwzględnia zasadę zaokrąglenia w górę do pełnych złotych lub 0,50 zł.
Maksymalna wysokość opłat za dokumenty kierowcy
Obecne regulacje przewidują górne limity opłat za wydanie dokumentów związanych z uprawnieniami do kierowania pojazdami. Dla krajowego prawa jazdy maksymalna stawka wynosi 200 zł, co oznacza, że w przyszłości wciąż istnieje przestrzeń do ewentualnych zmian.
Takie same limity dotyczą międzynarodowego prawa jazdy – również do 200 zł – oraz pozwolenia na kierowanie tramwajem, którego maksymalna opłata nie może przekroczyć 30 zł.
Dlaczego to istotne?
Określenie maksymalnych stawek daje kierowcom pewność, że opłaty nie przekroczą ustalonych granic, a jednocześnie pozostawia możliwość dostosowania ich w przyszłości do rosnących kosztów produkcji i obsługi dokumentów.
Przepisy przejściowe i konsekwencje dla wnioskodawców
Projektowane rozporządzenie wprowadza przepisy przejściowe dotyczące opłat za wydanie prawa jazdy. Zgodnie z jego treścią, w przypadku opłat:
- których termin płatności przypadał przed dniem wejścia w życie rozporządzenia,
- uiszczonych przed tym dniem,
- określonych w wezwaniu wydanym przed wejściem w życie nowych regulacji,
- stosowane będą dotychczasowe przepisy. Oznacza to, że zmiany nie obejmą opłat już naliczonych lub uregulowanych przed wejściem w życie rozporządzenia.
W odniesieniu do opłat za wydanie międzynarodowego prawa jazdy projekt nie przewiduje przepisów intertemporalnych. Wynika to z faktu, że dokument ten jest wydawany na bieżąco – najczęściej w dniu złożenia wniosku – co eliminuje potrzebę stosowania szczególnych zasad przejściowych.
Skutki nieuiszczenia opłat
Prawo jazdy – nieuiszczenie opłaty lub wniesienie jej w niewłaściwej wysokości skutkuje wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych wniosku na podstawie art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Międzynarodowe prawo jazdy – niewniesienie opłaty skutkuje zaniechaniem wydania dokumentu, zgodnie z art. 261 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Dochód powiatu i cel waloryzacji
Wnioskodawca projektu podkreśla, że opłaty za wydanie prawa jazdy i międzynarodowego prawa jazdy, które stanowią dochód powiatu, powinny zostać podwyższone. Uzasadnia to koniecznością dostosowania opłat do rzeczywistych kosztów produkcji i dystrybucji dokumentów, pokrycia kosztów osobowych oraz utrzymania wysokiej jakości wydawanych dokumentów.
Kiedy nowe przepisy wejdą w życie
Mając na uwadze harmonogram prac legislacyjnych, wejście w życie rozporządzenia należy spodziewać się w 2026 roku, z uwzględnieniem 14-dniowego okresu od jego publikacji.
Wyższe opłaty za tablice rejestracyjne i dokumenty w 2026 r. – nadchodzi nowelizacja
Ministerstwo zapowiada również zmiany w przepisach dotyczących opłat za tablice rejestracyjne oraz dokumenty związane z rejestracją pojazdów. Stawki pozostawały niezmienione przez wiele lat, mimo rosnących kosztów produkcji i dystrybucji. Od przyszłego roku kierowcy zapłacą więcej.
Nowe stawki dla kierowców od 2026 r.:
- dowód rejestracyjny: 62,50 zł (obecnie 54 zł),
- pozwolenie czasowe: 16 zł (obecnie 13,50 zł),
- tablice rejestracyjne (standardowe): 92,50 zł (obecnie 80 zł),
- tablice motocyklowe: 46,50 zł (obecnie 40 zł),
- tablice motorowerowe: 35 zł (obecnie 30 zł),
- nalepka legalizacyjna: 14,50 zł (obecnie 12,50 zł).
Największa podwyżka – tablice indywidualne w 2026 r.
Najbardziej odczuwalna zmiana dotyczy tablic indywidualnych. Ich cena wzrośnie aż trzykrotnie – zobecnych 1000 zł do 3000 zł. Resort tłumaczy tę podwyżkę koniecznością zrównoważenia łagodniejszych korekt w innych obszarach.
Projekt przewiduje również zmianę zasad dotyczących duplikatów tablic. Dotychczas kosztowały połowę ceny nowych, teraz ich cena zostanie zrównana z kosztem kompletu nowych tablic, co oznacza dodatkowe wydatki dla kierowców.
Podwyżki dla kierowców - dokumenty w 2026 r.
|Dokument/Opłata
|Obecna Stawka
|Nowa Stawka (od 2026 r.)
|Wzrost
|Prawo Jazdy
|100 zł
|115,50 zł
|+15,50 zł
|Międzynarodowe Prawo Jazdy
|35 zł
|40,50 zł
|+5,50 zł
|Dowód Rejestracyjny
|54 zł
|62,50 zł
|+8,50 zł
|Tablice Rejestracyjne (Standard)
|80 zł
|92,50 zł
|+12,50 zł
|Tablice Indywidualne
|1000 zł
|3000 zł
|+2000 zł
|Nalepka Legalizacyjna
|12,50 zł
|14,50 zł
|+2,00 zł
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2025 r. poz. 1226)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 769)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 lipca 2025 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. poz. 953)
