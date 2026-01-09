W skład Rady Parlamentarzystów przy Prezydencie RP weszli: Marcin Horała (PiS), Paulina Matysiak (niez.), Urszula Nowogórska (PSL-TD), Urszula Pasławska (PSL-TD), Grzegorz Płaczek (Konfederacja), Szymon Szynkowski vel Sęk (PiS) oraz Witold Tumanowicz (Konfederacja). W piątek odebrali oni w Pałacu Prezydenckim akty powołania.

W treści aktu powołania - podała KPRP - prezydent podkreślił, że założeniem działania Rady „nie jest ukształtowanie wspólnoty poglądów, tylko prowadzenie dialogu opartego na wzajemnym szacunku”, a on chce „uwzględniać opinie reprezentantów możliwie szerokiej grupy wyborców” co wymaga „rozmowy z przedstawicielami różnych środowisk, osobami o różnej wrażliwości, głoszących różne opinie”.

Nawrocki stwierdził, że jest przekonany, iż Polska „nie jest skazana na trwanie w okopach wojny między stronnictwami, a sytuacja geopolityczna i wyzwania stojące przed naszym krajem wymagają budowania porozumień wokół kluczowych zagadnień polskiej racji stanu”. Dodał, że Pałac Prezydencki „powinien być miejscem wypracowywania takich porozumień, szczególnie wśród polityków młodszego i średniego pokolenia”. (PAP)