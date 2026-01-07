Nowela ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest częścią rządowego pakietu deregulacyjnego. Zmiany umożliwią radom gmin ustalanie w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego, zasad określania postanowień umów urbanistycznych zawieranych w związku ze sporządzeniem zintegrowanych planów inwestycyjnych, tzw. ZPI.

Ustawa ma na celu zwiększenie transparentności procedury przygotowania zintegrowanego planu inwestycyjnego i skrócenie czasu jego realizacji. ZPI jest szczególną formą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzoną na wniosek inwestora. Obowiązkowym elementem ZPI jest umowa urbanistyczna, w ramach której inwestor zobowiązuje się do realizacji inwestycji uzupełniającej, np. drogi publicznej, przedszkola czy szkoły. Może też zobowiązać się do innych świadczeń na rzecz gminy, np. pokrycia kosztów uchwalenia ZPI czy zapłaty odszkodowań.

Dzięki nowelizacji inwestycje, które wymagają uzupełnienia o infrastrukturę techniczną, komunikacyjną lub społeczną, nie obciążą ponad miarę budżetu gminy. Nowelizacja ma też ułatwić inwestorom zrozumienie wymagań gminy już na początkowym etapie negocjacji, co zapewni im większą przewidywalność. Dzięki temu proces inwestycyjny ma zostać skrócony nawet o 45 dni.

Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. (PAP)