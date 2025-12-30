RCB poinformowało, że we wtorek odbyło się spotkanie kierownictwa MSWiA, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i wojewodów poświęcone omówieniu sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej w okresie sylwestra i Nowego Roku oraz kwestiom bezpieczeństwa podczas imprez masowych organizowanych w tym czasie.

„Poleciłem szefowi MSWiA zwołanie na godzinę 19 narady wojewodów i pilne przedstawienie raportu o sytuacji na drogach, na terenach zagrożonych tzw. »cofką« i innych zdarzeniach związanych z pogodą” - napisał premier we wtorek na platformie X.

Marcin Kierwiński przekazał na X, że będzie to spotkanie wojewodów z terenów objętych zagrożeniem „cofki”. Jak dodał, w odprawie będą też uczestniczyć przedstawiciele służb podległych MSWiA.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed oblodzonymi drogami i chodnikami na północy kraju. RCB ostrzega przed zamieciami i silnym wiatrem. Wszystkie ostrzeżenia obowiązują do sylwestra. Wcześniej Instytut informował o ostrzeżeniach III stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego i na wschodzie pomorskiego.

Prezydent Elbląga ogłosił we wtorek rano alarm przeciwpowodziowy na terenie miasta. Decyzja związana jest z przekroczeniem stanu alarmowego na rzece Elbląg i niekorzystnymi prognozami pogody. (PAP)