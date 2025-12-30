Rok 2025 to również czas wojen: niesłabnącej rosyjskiej agresji w Ukrainie, będącej realnym zagrożeniem dla Polski i reszty Europy; okrutnej wojny w Gazie; dwutygodniowej wojny izraelsko-irańskiej, która mogła podpalić cały Bliski Wschód. To także okres trudnej do rozszyfrowania, niestabilnej polityki Trumpa wobec Rosji i związanych z tym trzeszczących więzi transatlantyckich, które z braku jedności zostały wystawione na ciężką próbę. W Polsce był to rok wielkiej polityki i nieoczekiwanej zmiany w Pałacu Prezydenckim, wzrostu siły partii prawicowych i antysystemowych, a jednocześnie stabilności gospodarczej jako 20. gospodarki świata.

Co przyniesie nowy rok? Da odpowiedź na pytanie, co dalej z Ukrainą i czy uda się zakończyć krwawą inwazję Putina. Brak spójności świata zachodniego i nieprzewidywalność Trumpa, który uczynił z Ukrainy fragment większej rozgrywki z Chinami, nie napawają optymizmem. Może to mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo nasze i znacznej części Europy. Będzie to rok zbrojeń, a także dalszej ekspansji AI, która znajdzie zastosowanie w jeszcze większej liczbie dziedzin życia, wpływając na gospodarkę, rynek pracy, badania naukowe i rozwój technologiczny.