W perspektywie najbliższych 10 lat, Polacy i Polki największe obawy wiążą z ewentualną agresją Rosji – wynika z badania firmy Zymetria. Taką odpowiedź wskazuje 38 proc. ankietowanych osób. Sen z powiek spędzają nam też skutki wysokiego deficytu budżetowego (37 proc. wskazań) oraz napływem imigrantów – zarówno spoza Europy (37 proc.), jak i krajów sąsiednich (32 proc.).

Z kolei wśród największych szans dla naszego kraju dominują: wzmocnienie bezpieczeństwa dzięki pozostaniu w NATO (33 proc.), rozwój nowoczesnych technologii i innowacyjności (31 proc.), dostęp do funduszy unijnych i innych programów rozwojowych (29 proc.), a także wzmocnienie współpracy gospodarczej dzięki pozostaniu w UE (28 proc.).

Starszych niepokoi stan środowiska, młodszych technologia

Raport pokazuje, że emocje Polaków związane z przeszłością i przyszłością są zróżnicowane i w dużej mierze zależą od wieku.

„Poszczególne pokolenia różnią się skalą i rodzajem odczuwanych obaw. Jedno jest pewne – inflacja wyhamowała, ale jednocześnie płace rosną wolniej, co przekłada się na brak optymizmu w patrzeniu w przyszłość. Sytuacja jest stabilna, ale zachowujemy ostrożność” – czytamy w komentarzu do badania.

Starsze pokolenia bardziej niepokoją skutki zmian klimatycznych (21 proc.) i dewastacja środowiska naturalnego (15 proc.), natomiast młodsze bardziej obawiają się rozwoju sztucznej inteligencji i postępującej automatyzacji (21 proc.).

Stabilna sytuacja finansowa Polaków

Tegoroczna edycja badania pokazuje, że pod względem finansowym, sytuacja Polek i Polaków uległa stabilizacji. Mimo to wciąż obawiamy się wzrostu kosztów utrzymania (40 proc.) i rosnących cen artykułów spożywczych (34 proc.).

- Inflacja zahamowała, ale zahamował również wzrost płac, co może przekładać się na obawy przed spadkiem dochodów (17 proc.). I choć obecną sytuację oceniamy dobrze, nie patrzymy w przyszłość z optymizmem, szczególnie przedstawiciele Gen X i Baby Boomers – komentuje Agnieszka Kosicka Z Zymetrii.

- Aż 30 proc. Polaków powyżej 61 roku życia przewiduje, że ich sytuacja finansowa w ciągu najbliższych 12 miesięcy się pogorszy, a możliwość poprawy widzi jedynie 9 proc. – dodaje.