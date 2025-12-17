Takie są główne cele projektu ustawy o opiece długoterminowej, który właśnie trafił do konsultacji. Obecny system opieki nad seniorami w Polsce funkcjonuje, opierając się na dwóch oddzielnych filarach: ochronie zdrowia oraz pomocy społecznej, i jest rozproszony. - Rodziny osób wymagających opieki długoterminowej są zagubione w gąszczu procedur i instytucji – nie wiedzą, gdzie się zgłosić, jakie świadczenia im przysługują, jakie dokumenty przygotować ani kto jest odpowiedzialny za koordynację pomocy – uzasadnia Marzena Okła-Drewnowicz, minister ds. polityki senioralnej, która przygotowała projekt ustawy.

Najważniejszą dla seniorów i ich rodzin zmianą będzie powołanie koordynatorów opieki długoterminowej. Będą oni działać w strukturach powiatowych centrów pomocy rodzinie (PCPR) i staną się przewodnikami po systemie – mają pomóc zdiagnozować potrzeby i informować o dostępnych usługach (m.in. świadczeniach pielęgnacyjnych i opiekuńczych udzielanych w zakładach opiekuńczo-leczniczych lub w formie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, usługach pomocy społecznej, a także świadczeniach pieniężnych czy rzeczowych dla seniorów), ale także aktywnie pomagać w ich uzyskaniu. Dzięki współpracy z placówkami medycznymi, ośrodkami pomocy społecznej i organizacjami pozarządowymi, koordynatorzy będą mieli pełen obraz lokalnej oferty wsparcia.

Powiatowe centra pomocy rodzinie nie są gotowe

Jednak powiatowe centra pomocy rodzinie na razie nie mają wiedzy na temat nowych czekających ich zadań. – Nie mamy na ten temat żadnych informacji. Nie jestem pewna, czy to dobry pomysł powierzenie takiej koordynacji PCPR. Najbliżej takich osób w powiatach są ośrodki pomocy społecznej i to one najlepiej znają potrzeby osób starszych. Jeżeli zachodzi potrzeba szukania np. zakładu opieki leczniczej czy hospicjum, to zawsze robią to OPS i to do nich głównie zwracają się rodziny – podkreśla Magdalena Wilk, dyrektor PCPR w Staszowie.

Projekt realizuje jeden z kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy i jest odpowiedzią na rekomendacje przeglądu strategicznego opieki długoterminowej w Polsce, przygotowanego przez Bank Światowy. Raport wskazywał m.in. brak koordynacji między ochroną zdrowia a pomocą społeczną, nierówny dostęp do usług i brak wspólnych standardów jakości.