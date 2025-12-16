Zabójstwo 11-latki w Jeleniej Górze

Jak poinformowała PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze prok. Ewa Węglarowicz-Makowska, ofiarą jest 11-letnia dziewczynka, uczennica Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze.

– Na jej ciele widoczne były obrażenia zadane ostrym narzędziem. Prokurator wspólnie z funkcjonariuszami policji dokonali oględzin miejsca zdarzenia. Zabezpieczono zwłoki, ślady i dowody. Zatrzymano też osobę nieletnią, która może mieć związek z tym zdarzeniem – powiedziała prok. Węglarowicz-Makowska.

Dodała, że zatrzymana to 12-letnia uczennica tej samej szkoły, do której uczęszczała pokrzywdzona.

– One nie były koleżankami, znały się z widzenia. Motywy działania zatrzymanej nie są znane – zastrzegła rzeczniczka prokuratury.

Sprawą 12-latki zajmie się we wtorek sąd rodzinny, który wcześniej wyraził zgodę na jej zatrzymanie.

Zwłoki 11-letniej ofiary (policja podawała wcześniej, że chodzi o 12-letnią dziewczynkę) znaleziono w poniedziałek po południu przy ul. Wyspiańskiego nieopodal miejscowej szkoły. Wieczorem poinformowano, że w sprawie wytypowano osobę nieletnią, która mogła mieć związek z zabójstwem.

Wsparcie dla uczniów z Jeleniej Góry

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański zapowiedział we wtorek, że szpital MSWiA deleguje 16 psychologów do wsparcia uczniów oraz kadry szkolnej w Jeleniej Górze. W poniedziałek doszło tam do zabójstwa 11-letniej dziewczynki.

O decyzji wiceszef resortu poinformował w serwisie X.

„W związku z tragicznymi wydarzeniami w Jeleniej Górze informuję, że szpital MSWiA deleguje 16 psychologów do wsparcia uczniów oraz kadry szkolnej” – napisał Wiesław Szczepański.

Zapewnił, że „nie wpłynie to negatywnie na funkcjonowanie szpitala ani na ciągłość udzielania świadczeń”.

Rzecznik Urzędu Miasta Jeleniej Góry Marcin Ryłko poinformował w poniedziałek, że w Szkole Podstawowej nr 10 w każdej klasie na pierwszych lekcjach odbędą się spotkania wychowawców przy wsparciu psychologów i pedagogów z terenu miasta.

Dodatkowo w tej placówce zorganizowane zostaną dyżury pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla nauczycieli i rodziców. Zapewniono również, że rodziców zmarłej dziewczynki otoczono opieką psychologiczną.

Spotkania z pedagogami i psychologami mają też odbyć się na terenie pozostałych szkół, a za ich organizację mają odpowiadać dyrektorzy. W dniach 22-23 grudnia br., kiedy w szkołach rozpoczną się ferie świąteczne, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul. Wolności 259 uruchomi dyżury dla osób, które w związku z poniedziałkową tragedią będą potrzebować wsparcia psychologicznego

(PAP)

kak/ akar/