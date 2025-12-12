Braun przeskoczy Konfederację [PIĄTY ELEMENT]

Tusk po dwóch latach: sukces czy zmęczenie materiału?

Poparcie dla premiera spada, ale notowania KO rosną. Dlaczego wyborcy lubią rząd, ale niekoniecznie jego lidera? Pietryga wskazuje: Tusk podporządkował sobie koalicjantów, co przełożyło się na stabilność i dobre sondaże.

PiS w kryzysie — i to jest największy prezent dla KO

Wewnętrzne kłótnie, brak oferty programowej, trwanie w przekonaniu, że „wciąż rządzą”. Zdaniem Miziołek to właśnie słabość PiS winduje Platformę.

Tusk przejmuje tematy prawicy

Migracja, reparacje, bezpieczeństwo — premier wchodzi w obszary, które dotąd były mocną stroną PiS. „Zrywa łatkę proniemieckiego polityka” — zauważa Pietryga.

Social media rządu wystrzeliły

Widoczność rządu rośnie wielokrotnie. Tusk i Szłapka prowadzą intensywną komunikację, która działa — inaczej niż chaotyczne media PiS.

Reformy? Tu rząd stanął w miejscu

Największa porażka rządu: wymiar sprawiedliwości. Neosędziowie, KRS, SN — żadnej realnej zmiany. Za to „rozliczenia PiS” stały się medialnym paliwem, które elektorat widzi i docenia.

Konfederacja kontra Braun — kto przejmie trzecie miejsce?

Ucywilizowana Konfederacja traci część antysystemowych wyborców, którzy masowo kierują się do Grzegorza Brauna. Zdaniem Pietrygi to realne zagrożenie dla Konfederacji — i PiS.

Koalicja PO–Konfederacja? Brzmi jak szaleństwo, ale…

Scenariusz polityczny nie wyklucza takiego sojuszu. „Historia pokazuje, że politycy potrafią iść bardzo daleko, jeśli stawka jest władza” — mówi Pietryga.

Ocena rządu: między polityczną skutecznością a programową pustką

Politycznie — 4–5/6. Programowo — 3/6. Najbliższe dwa lata zdecydują, czy Tusk naprawdę wraca do gry w pełnym wymiarze.