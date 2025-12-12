Nowelizacja stanowi część rządowego pakietu deregulacyjnego. Jej celem jest wprowadzenie rozwiązań odciążających sądy wieczystoksięgowe i przyśpieszenie postępowań wieczystoksięgowych.
Zmiany umożliwiają spadkobiercom lub zapisobiercom składanie za pośrednictwem notariuszy, przy użyciu systemu teleinformatycznego, wniosków o wpis do księgi wieczystej w celu ujawnienia przejścia prawa własności nieruchomości wskutek dziedziczenia, potwierdzonego aktem poświadczenia dziedziczenia.
Zawarte w noweli regulacje ograniczą całą procedurę z trzech do jednego postępowania wieczystoksięgowego. W momencie uzyskania poświadczenia będzie można od razu złożyć za pośrednictwem notariusza wniosek o wpis do księgi wieczystej zmiany właściciela nieruchomości.
Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Kto podpisał nowelizację Prawa o notariacie oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece?
Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację Prawa o notariacie oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece, która ma uprościć i przyspieszyć procedury wpisów w księgach wieczystych.
Jaki jest cel nowelizacji stanowiącej część rządowego pakietu deregulacyjnego?
Celem nowelizacji jest wprowadzenie rozwiązań odciążających sądy wieczystoksięgowe i przyśpieszenie postępowań wieczystoksięgowych.
Co umożliwia nowelizacja spadkobiercom lub zapisobiercom w zakresie ksiąg wieczystych?
Nowelizacja umożliwia spadkobiercom lub zapisobiercom składanie za pośrednictwem notariuszy, przy użyciu systemu teleinformatycznego, wniosków o wpis do księgi wieczystej w celu ujawnienia przejścia prawa własności nieruchomości wskutek dziedziczenia, potwierdzonego aktem poświadczenia dziedziczenia.
Ile postępowań wieczystoksięgowych będzie obejmować procedura po nowelizacji?
Regulacje zawarte w nowelizacji ograniczą całą procedurę z trzech do jednego postępowania wieczystoksięgowego.
Kiedy wejdzie w życie ustawa podpisana przez Prezydenta Karola Nawrockiego?
Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję