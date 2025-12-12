Nowelizacja stanowi część rządowego pakietu deregulacyjnego. Jej celem jest wprowadzenie rozwiązań odciążających sądy wieczystoksięgowe i przyśpieszenie postępowań wieczystoksięgowych.

Zmiany umożliwiają spadkobiercom lub zapisobiercom składanie za pośrednictwem notariuszy, przy użyciu systemu teleinformatycznego, wniosków o wpis do księgi wieczystej w celu ujawnienia przejścia prawa własności nieruchomości wskutek dziedziczenia, potwierdzonego aktem poświadczenia dziedziczenia.

Zawarte w noweli regulacje ograniczą całą procedurę z trzech do jednego postępowania wieczystoksięgowego. W momencie uzyskania poświadczenia będzie można od razu złożyć za pośrednictwem notariusza wniosek o wpis do księgi wieczystej zmiany właściciela nieruchomości.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.