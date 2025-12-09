Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

W komunikacie kancelarii premiera podkreślono, że dzierżawa pozostanie podstawową formą korzystania z gruntów państwowych; obecnie 1 mln ha gruntów jest dzierżawionych rolnikom.

Dzierżawa pozwala korzystać z ziemi bez konieczności zaciągania kredytów na jej zakup; umożliwia przeznaczanie środków na rozwój gospodarstwa i inwestycje oraz chroni gospodarstwa rodzinne przed ryzykiem niestabilności rynkowej i nadmiernym zadłużeniem; zapewnia także państwu kontrolę nad sposobem użytkowania ziemi i stabilne wpływy do budżetu - podkreślono.

Zakaz sprzedaży przez 10 lat

Projekt nowelizacji ustawy wydłużający o 10 lat zakaz sprzedaży państwowej ziemi przygotowany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest jednym z priorytetów rządu i jednocześnie realizacją postulatów zgłaszanych przez rolników - czytamy na stronie MRiRW. Resort zwraca uwagę, że użytkowanie nieruchomości jest następstwem prowadzonych przetargów, w tym przetargów ograniczonych, w których uczestniczyć mogą rolnicy indywidualni planujący utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego.

Według ministerstwa, popularność dzierżawy jako priorytetowej formy użytkowania gruntów potwierdzają liczby: od stycznia do listopada 2025 r. Oddziały Terenowe KOWR wydzierżawiły rolnikom ponad 49 tys. ha ziemi oraz przedłużyły niemal 7 tys. umów, obejmujących dzierżawą ok.145 tys. ha.

W obecnie obowiązującej ustawie wstrzymanie sprzedaży ziemi obowiązuje do 30 kwietnia 2026 r.

Nowe przepisy mają wejść w życie 30 kwietnia 2026 roku. (PAP)