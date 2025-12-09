Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.
W komunikacie kancelarii premiera podkreślono, że dzierżawa pozostanie podstawową formą korzystania z gruntów państwowych; obecnie 1 mln ha gruntów jest dzierżawionych rolnikom.
Dzierżawa pozwala korzystać z ziemi bez konieczności zaciągania kredytów na jej zakup; umożliwia przeznaczanie środków na rozwój gospodarstwa i inwestycje oraz chroni gospodarstwa rodzinne przed ryzykiem niestabilności rynkowej i nadmiernym zadłużeniem; zapewnia także państwu kontrolę nad sposobem użytkowania ziemi i stabilne wpływy do budżetu - podkreślono.
Zakaz sprzedaży przez 10 lat
Projekt nowelizacji ustawy wydłużający o 10 lat zakaz sprzedaży państwowej ziemi przygotowany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest jednym z priorytetów rządu i jednocześnie realizacją postulatów zgłaszanych przez rolników - czytamy na stronie MRiRW. Resort zwraca uwagę, że użytkowanie nieruchomości jest następstwem prowadzonych przetargów, w tym przetargów ograniczonych, w których uczestniczyć mogą rolnicy indywidualni planujący utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego.
Według ministerstwa, popularność dzierżawy jako priorytetowej formy użytkowania gruntów potwierdzają liczby: od stycznia do listopada 2025 r. Oddziały Terenowe KOWR wydzierżawiły rolnikom ponad 49 tys. ha ziemi oraz przedłużyły niemal 7 tys. umów, obejmujących dzierżawą ok.145 tys. ha.
W obecnie obowiązującej ustawie wstrzymanie sprzedaży ziemi obowiązuje do 30 kwietnia 2026 r.
Nowe przepisy mają wejść w życie 30 kwietnia 2026 roku. (PAP)
Do kiedy nie będą sprzedawane nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa?
Nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nie będą sprzedawane do 30 kwietnia 2036 roku – przewiduje projekt nowelizacji ustawy.
Kiedy nowe przepisy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa mają wejść w życie?
Nowe przepisy mają wejść w życie 30 kwietnia 2026 roku.
Kto przygotował projekt nowelizacji wydłużający o 10 lat zakaz sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa?
Projekt przygotował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi; to jeden z priorytetów rządu i realizacja postulatów zgłaszanych przez rolników.
Jaka forma korzystania z gruntów państwowych pozostanie podstawowa według projektu nowelizacji?
„Dzierżawa pozostanie podstawową formą korzystania z gruntów państwowych”; obecnie 1 mln ha gruntów jest dzierżawionych rolnikom.
Kto może uczestniczyć w przetargach ograniczonych na użytkowanie nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa?
Uczestniczyć mogą rolnicy indywidualni planujący utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję