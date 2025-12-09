Dariusz Lubera - nowy p.o. prezesa PGE

Jak zaznaczyła spółka, odpowiednia uchwała rady nadzorczej nie zawiera przyczyn zmian. Zgodnie z nią Dariusz Lubera został delegowany do wykonywania obowiązków członka zarządu na okres do 3 miesięcy.

Lubera to były wieloletni prezes Taurona; pełnił to stanowisko w latach 2008-2015, w 2010 r. wprowadzał spółkę na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Do rady nadzorczej PGE został powołany 4 grudnia na żądanie Ministra Aktywów Państwowych.

Dariusz Marzec był prezesem PGE od 18 marca 2024 r. Wcześniej, w latach 2013-2016, był wiceprezesem PGE ds. rozwoju.

PGE na GPW

PGE Polska Grupa Energetyczna jest spółką akcyjną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW), największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce. Skarb Państwa ma niecałe 61 proc. akcji.

W poniedziałek na otwarciu giełdy kurs akcji PGE spadł o 2,1 proc. Po południu pojawiły się nieoficjalne informacje o zmianach w zarządzie. Na zamknięciu sesji akcje PGE traciły 2,37 proc.

Po trzech kwartałach 2025 r. PGE zanotowała 10,3 mld zł zysku EBITDA i 6,5 mld zł straty netto. W III kwartale spółka miała ponad 2,6 mld zł EBITDA i ponad 540 mln zł zysku netto.