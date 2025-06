Umowę na dostawę 40 samolotów w podstawowej opcji z możliwością rozszerzenia do 84 podczas odbywających się w Paryżu targów „Paris Air Show” podpisali szefowie LOT-u i Aibusa. Towarzyszyli im ministrowie transportu Polski i Francji. To w tym ostatnim kraju jest główna fabryka firmy. Pierwotna część zamówienia – dostarczenie 40 samolotów A220 w wersjach 100 i 300 ma być zrealizowana w latach 2027 – 2031. Nie podano wartości kontraktu, ale według szacunków w podstawowej wersji jest warty kilkanaście mld zł. Wybór Airbusa można uznać za zaskoczenie, bo długo jako faworyta eksperci wskazywali Embraera. LOT użytkuje maszyny tego producenta od ponad 20 lat. Teraz stanowią one ponad połowę floty przewoźnika. W jego barwach lata też kilka maszyn E2, czyli tych które proponował Embraer. W przypadku wyboru brazylijskiej firmy LOT nie musiałby wykonywać czasochłonnych szkoleń pilotów i obsługi. Przewoźnik w oficjalnym komunikacie nie przedstawił głównych powodów wyboru Airbusa. DGP poznał je nieoficjalnie. Po pierwsze zdecydował o tym większym zasięg A220. Może on przelecieć 6300 km - o 1800 km dalej niż embraer. W praktyce oznacza, to że będzie mógł obsługiwać nie tylko rejsy po całej Europie ale także kawałek poza nią np. do Dubaju. Choć samolot ma być zaliczany do floty regionalnej, to przewoźnikowi zależało na obsłudze różnej długości tras.

Airbusa A220 ma dowozić pasażerów do CPK