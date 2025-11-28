W piątek odbiorcy przebywający na terenie powiatu puckiego otrzymali alert RCB o treści: „Uwaga! Woda niezdatna do spożycia w części miejscowości: Mosty, Mechelinki i Kosakowo – Złote Piaski. Śledź komunikaty Urzędu Gminy Kosakowo”.

Jakość wody nie spełnia wymagań

Na swojej stronie urząd podał, że „jakość wody w strefie objętej decyzją Państwowego Inspektora Sanitarnego w Pucku w dalszym ciągu nie spełnia wymagań jakości wody do spożycia zgodnie z wymogami prawnymi”.

Poinformowano, że spółka PUK „PEKO” dokonuje dezynfekcji i płukania sieci oraz wykonuje badania w punktach zgodności (tj. u odbiorców końcowych usług), i woda może być wykorzystywana jedynie do spłukiwania sanitariatów.

Zaznaczono, że zabronione jest spożywanie wody oraz używanie jej do celów gospodarczo-bytowych.

Wykryto bakterie Escherichia coli oraz bakterie grupy coli

Z komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku z 24 listopada wynika, że w badanych próbkach wody wykryto bakterie Escherichia coli oraz bakterie grupy coli.

Na stronie urzędu podano również, że badania wody są wykonywane zgodnie z harmonogramem ustalonym z sanepidem.

„Spółka PUK »PEKO« w najbliższych dniach, w celu eliminacji bakterii z systemu wodociągowego, będzie kontynuować chlorowanie i płukanie sieci. Chlor nie stanowi zagrożenia dla mieszkańców i instalacji” – przekazano.

Kolejne badania planowane są na najbliższy poniedziałek i wtorek. Wskazano, że najwcześniejsze możliwe uznanie wyników za pozytywne, a tym samym dopuszczenie (choćby warunkowe) wody do spożycia, może nastąpić w przyszły piątek, 5 grudnia.

Poinformowano również, że nadal będzie zapewniona dostawa wody z cystern oraz wody butelkowanej.

W pozostałej części gminy Kosakowo – w miejscowościach Suchy Dwór, Dębogórze, Pierwoszyno, Rewa oraz w tych częściach miejscowości Kosakowo, Mosty i Mechelinki, które nie zostały objęte decyzją puckiego sanepidu – jakość wody spełnia wymagania, ponieważ obszary te są zasilane z innych ujęć. (PAP)

pm/ mark/