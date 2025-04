Świrski uzasadniał, że do KRRiT wpłynęły "skargi ze środowiska Radia Maryja pokazujące, że mamy do czynienia z łamaniem prawa w postaci oszczerstw i nawoływania do mowy nienawiści na gruncie uprzedzeń w stosunku do religii".

"W tym reportażu w całkowicie fałszywy sposób przedstawiono dzieło ojca Tadeusza Rydzyka, w postaci muzeum Pamięć i Tożsamość, w związku z czym taka kara została wymierzona – kwota 145 tys. zł." - powiedział szef KRRiT.

Od tej decyzji przysługuje odwołanie, gdyż została ona wydana w trybie Kodeksu postepowania administracyjnego.

Materiał za który KRRiT nałożyła karę na TVP został opisany na stronie publicznego nadawcy jako opisujący "sprawę budowy Muzeum Pamięć i Tożsamość w Toruniu – największego z +dzieł+ o. Tadeusza Rydzyka; inwestycji, w związku z którą 5 grudnia Centralne Biuro Antykorupcyjne weszło do biur Fundacji Lux Veritatis". Autorami reportażu są Paweł Gregorowicza i Bianka Mikołajewska.

Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II w Toruniu jest instytucją kultury utworzoną w 2018 r., na mocy umowy pomiędzy ówczesnym kierownictwem resortu kultury i Fundacją Lux Veritatis. Fundacja powstała w 1998 roku; od 2003 r. jest nadawcą Telewizji Trwam. Resort kultury złożył do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew przeciwko fundacji oraz muzeum o ustalenie nieważności umowy o utworzeniu instytucji kultury. W grudniu CBA weszło do budynków Fundacji "Lux Veritatis" w Warszawie, Toruniu i Wrocławiu. Zabezpieczone zostały dokumenty do śledztwa ws. przekroczenia uprawnień przez b. ministra kultury. Chodziło właśnie o finansowanie Muzeum „Pamięć i Tożsamość” w Toruniu. (PAP)