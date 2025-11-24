Przewodniczący Rady do spraw monitorowania reformy oświaty im. KEN przy Instytucie Badań Edukacyjnych (IBE), prof. Zbigniew Marciniak, złożył w poniedziałek rezygnację ze swojej funkcji oraz z członkostwa w Radzie. Podziękował już członkom gremium za dotychczasową współpracę.

Jak nieoficjalnie ustalił DGP, decyzja zapadła po tym, jak bez uprzedniej opinii Rady upubliczniono kluczowy dokument programowy reformy dotyczący profilu absolwentów szkół ponadpodstawowych.