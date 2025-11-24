Przewodniczący Rady do spraw monitorowania reformy oświaty im. KEN przy Instytucie Badań Edukacyjnych (IBE), prof. Zbigniew Marciniak, złożył w poniedziałek rezygnację ze swojej funkcji oraz z członkostwa w Radzie. Podziękował już członkom gremium za dotychczasową współpracę.
Jak nieoficjalnie ustalił DGP, decyzja zapadła po tym, jak bez uprzedniej opinii Rady upubliczniono kluczowy dokument programowy reformy dotyczący profilu absolwentów szkół ponadpodstawowych.
"Do takiej sytuacji nie powinienem był dopuścić, gdyż opinia publiczna może zasadnie uznać, że brak opinii Rady w sprawie tego dokumentu jest równoznaczny z akceptacją jego treści" - przekazał prof. Marciniak w piśmie. Wskazał też, że w jego ocenie doszło do naruszenia zaufania, jakim obdarzyli go członkowie Rady. Uznał, że w musi ustąpić, a jego decyzja jest "ostateczna".
Rada ds. monitorowania wdrażania reformy oświaty im. KEN to organ opiniodawczo-doradczy, działający przy dyrektorze IBE. Została powołana w styczniu 2025 r. W skład tego gremium wchodzą m.in. eksperci, nauczyciele, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz związkowcy.
"Celem działalności Rady jest wsparcie procesu reformy oświaty, tak aby przynosiła ona realne korzyści dla uczniów, nauczycieli i całego systemu edukacji" - czytamy na stronie Instytutu. Główne zadania organu? Jak wskazano, "Rada na bieżąco konsultuje założenia profilu absolwenta, czyli opis kompetencji, wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać uczestnik edukacji po ukończeniu danego etapu".
