Przypomnijmy, Jad Waszem napisało w niedzielę na platformie X, że „Polska była pierwszym krajem, gdzie Żydzi zostali zmuszeni do noszenia wyróżniającej ich odznaki, w celu odizolowania ich od otaczającej ludności”.

Oburzający wpis instytutu Jad Waszem

„23 listopada 1939 r. Hans Frank, gubernator Generalnego Gubernatorstwa, wydał rozkaz, zgodnie z którym wszyscy Żydzi w wieku 10 lat i starsi musieli nosić na prawym ramieniu białą, materiałową opaskę o szerokości 10 cm, oznaczoną niebieską Gwiazdą Dawida” - dodał instytut, zapraszając do zapoznania się z pełnym tekstem analizującym to antysemickie prawo.

Sikorski na platformie X, oznaczając konto Jad Waszem (Yad Vashem), napisał: „Proszę doprecyzujcie, że była to Polska pod »niemiecką okupacją«”.

Wieczorem w niedzielę Jad Waszem wskazał na platformie X, że w podlinkowanym pod jego wpisem artykule jest informacja o tym, że nakaz noszenia opasek z Gwiazdą Dawida był wydany przez niemieckie władze.

Gawkowski: "wpis Jad Waszem jest skandaliczny"

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski – odnosząc się do niedzielnego wpisu instytutu Jad Waszem – ocenił, że jest „skandaliczny” i „wynika z niezrozumienia historii Europy i świata”. Warto by było, aby historycy z Jad Waszem się dokształcili - dodał.

- Warto by było, żeby historycy z Jad Waszem dokształcili się z historii Europy i zdawali sobie sprawę, że (...) decyzje dotyczące społeczności żydowskiej były podejmowane nie przez polską władzę, a przez władzę nazistowską, bo wtedy Niemcy pod flagą partii nazistowskiej rządzili w Europie - dodał.

Tusk: tekst tak kłamliwy, że ręce opadają

Premier Donald Tusk, pytany o wpis Jad Waszem, podczas wizyty w Angoli, ocenił że wygląda to „nawet nie na błąd, tylko na złą wolę kogoś, kto zredagował ten tekst”. - Jest (on) tak wbrew historii, tak oczywiście kłamliwy, że czasami rzeczywiście ręce opadają - dodał.

– Jestem przekonany, że w Izraelu wszyscy wiedzą, że to Niemcy, naziści, Hitler, gubernator Frank, to oni odpowiadają za to, co się działo w Polsce w latach 1939-1945 i odpowiadają za zbrodnie przeciwko polskim obywatelom i Żydom mieszkającym w Polsce – powiedział premier. Dodał, mówiąc o izraelskim instytucie, że liczy na to, iż „w przyszłości będą unikać takich błędów, ale też na jednoznaczne stanowisko”.

Jad Waszem, będący Instytutem Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu, to izraelska instytucja powołana w celu dokumentowania historii narodu żydowskiego podczas Zagłady i upamiętniania ofiar tego okresu.