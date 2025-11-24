Wzrost wynagrodzeń odnotowany w październiku był najskromniejszy od lutego 2021 r. Najdotkliwiej podwyżki zahamowały w transporcie i logistyce (z 8,7 proc. w ujęciu rocznym we wrześniu do 2,4 proc. w październiku), na co mogła wpłynąć restrukturyzacja zatrudnienia w Poczcie Polskiej. Jedyną branżą, w której w ciągu roku nastąpił spadek średniej pensji, było górnictwo (o 1,6 proc. do 12,1 tys. zł), choć to wciąż sektor, w którym – obok IT (14,5 tys. zł) i rolnictwa (12,8 tys. zł) – zarabia się w Polsce najlepiej. Najniższe średnie pobory mają natomiast pracownicy branży hotelarsko-gastronomicznej (6,5 tys. zł) oraz w sekcji „pozostała działalność usługowa” (6,8 tys. zł). Wartości te uwzględniają premie, nagrody i odprawy emerytalne. Opublikowane w poniedziałek dane pokazują, że w ciągu pięciu lat przeciętne zarobki w firmach wzrosły o 62 proc., a w ciągu 10 lat – o 116 proc. Dekadę temu średnia wynagrodzeń wynosiła 4,1 tys. zł.

Dane o rynku pracy wskazują także, że w październiku liczba etatów zmniejszyła się wobec września o 5,4 tys. Największe cięcia dotyczyły przetwórstwa przemysłowego (minus 2,9 tys. pracowników) oraz zakwaterowania i gastronomii (minus 1,2 tys.), co wiąże się z końcem sezonu letniego. Przyczyn redukcji kadr w przemyśle należy natomiast upatrywać w czynnikach podażowych związanych ze zmniejszającym się zasobem siły roboczej. Liczba etatów kurczy się w ujęciu miesięcznym sukcesywnie od połowy 2023 r., i to trend, który – zdaniem ekonomistów Credit Agricole Bank Polska – będzie postępować i utrzyma się w kolejnych miesiącach. Lepsza od oczekiwanej okazała się kondycja przemysłu. W zeszłym miesiącu produkcja sprzedana w tym sektorze była o 3,2 proc. wyższa niż przed rokiem i o 5,4 proc. wyższa niż przed miesiącem. Obserwowane w październiku odbicie objęło 23 z 34 badanych działów przemysłu.