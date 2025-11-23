W okolicznych lasach koło Parku Historycznego Blizna odkryto wyjątkowe znalezisko – fragment rakiety V-2, odnaleziony 15 listopada podczas prac eksploracyjnych. Eksperci podkreślają, że jest to odkrycie o randze europejskiej, ponieważ tak dobrze zachowany czubek balistyczny należy do rzadkości. Konserwacją zabytku zajmuje się Fundacja Pro Militaris, która już teraz ocenia, że eksponat stanie się jedną z najciekawszych atrakcji historycznych w regionie.

Badacze odkryli rakietę dzięki dokładnym pomiarom

Do znaleziska doprowadziły badania przeprowadzone przez poszukiwaczy z V2 Team i „Denaru”, którzy wykorzystali m.in. pomiary magnetometryczne i analizę terenu z użyciem technologii Lidar. Po wytypowaniu miejsc upadku rakiet wykopano jeden z lejów i natrafiono na cenne fragmenty, w tym szpic rakiety i 16 wtryskiwaczy paliwa. Od razu rozpoczęto zabezpieczanie elementów, które przez dziesięciolecia spoczywały pod ziemią.

Rakieta V-2 była jedną z najnowocześniejszych broni Niemiec podczas II wojny światowej. Miała ponad 14 metrów długości, ważyła ponad 12 ton i w 56 sekund spalała całe paliwo, osiągając duże wysokości, po czym opadała balistycznie na cel. Odnaleziony egzemplarz miał czarne malowanie – charakterystyczne dla pierwszych rakiet ćwiczebnych, które malowano tak, aby były widoczne w locie i możliwe do odzyskania po upadku.

Blizna była jednym z kluczowych niemieckich poligonów doświadczalnych, a testy prowadzono tu od 1943 roku. Co istotne, to właśnie Polacy jako pierwsi przekazali aliantom informacje o tajnej broni, co doprowadziło do zbombardowania ośrodka rakietowego w Peenemünde. Znalezisko z Blizny ma więc także wymiar symboliczny – przypomina o roli polskiego wywiadu w rozpracowaniu hitlerowskiej technologii.

Jedyny taki eksponat rakiety V-2 na świecie

Po zakończeniu konserwacji fragment rakiety trafi do ekspozycji Parku Historycznego Blizna im. Wywiadu Armii Krajowej, który jako jedyny na świecie prezentuje kilka oryginalnych czubków balistycznych V-2. Zwiedzający będą mogli zobaczyć je z bliska i poznać historię jednego z najbardziej tajemniczych programów militarnych XX wieku.