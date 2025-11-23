Według rosyjskiego ministerstwa obrony, w nocy z soboty na niedzielę siły obrony przeciwlotniczej zestrzeliły nad różnymi częściami Rosji łącznie 75 dronów, w tym dwa w obwodzie moskiewskim. Naloty skutkowały m.in. pożarem w elektrociepłowni w Szaturze. Ogień pojawił się prawdopodobnie w jednostce dystrybucji energii elektrycznej, za pośrednictwem której wytworzona energia przesyłana jest do sieci energetycznej.
Zakład w Szaturze imienia Włodzimierza Lenina to elektrownia cieplna o mocy 1500 MW; jest jednym z najstarszych tego typu obiektów w Rosji. Jej budowa rozpoczęła się w 1920 r. Zaopatruje w energię elektryczną i ciepło wschodnią część obwodu moskiewskiego.
