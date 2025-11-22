Jak działa system Red Light? Oto zasady

System Red Light to zautomatyzowane narzędzia kontrolne montowane na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną. Ich zadaniem jest rejestracja pojazdów, które wjeżdżają na skrzyżowanie po zapaleniu się czerwonego sygnału.

Urządzenia składają się z:

kamer monitorujących wjazd i wyjazd,

czujników indukcyjnych lub radarowych,

rejestratorów czasu zmiany sygnału,

systemów analizy obrazu i identyfikacji pojazdu.

W momencie, gdy światło zmienia się na czerwone, aktywowany zostaje tryb rejestracji. Każdy przejazd zostaje udokumentowany zdjęciem, czasem, sygnałem świetlnym oraz numerem rejestracyjnym.

System mierzy moment wjazdu, a nie obecność na skrzyżowaniu. To oznacza, że kierowca jadący już po pasie ruchu nie popełnia wykroczenia — karany jest wyłącznie wjazd po zapaleniu się czerwonego światła.

Podstawy prawne systemu Red Light w Polsce

Model nadzoru nad przejazdem na czerwonym świetle opiera się na kilku kluczowych aktach prawa:

Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1047). Najważniejszy przepis dotyczący zakazu wjazdu na czerwonym świetle to art. 92 § 1 kw — „niestosowanie się do sygnałów świetlnych”. Za to wykroczenie grozi: 500 zł mandatu i 15 punktów karnych. Ustawa o transporcie drogowym. Reguluje uprawnienia Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, który zarządza urządzeniami Red Light. Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Określa znaczenie sygnałów S-1 (czerwone), S-2 (żółte), S-3 (zielone) oraz zasady działania sygnalizacji. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych budowy dróg i sygnalizacji świetlnej. Wskazuje sposób montowania sygnalizatorów oraz dopuszczalne algorytmy ich sterowania. Art. 129g Prawa o ruchu drogowym. Upoważnia GITD do wykorzystywania urządzeń rejestrujących wykroczenia na skrzyżowaniach.

Te regulacje tworzą kompletny system, w którym Red Light działa tak samo jak fotoradary — automatycznie, bez udziału policji.

Najbardziej dochodowe skrzyżowania. Rekord Łodzi i milionowe wpływy

W 2024 r. sieć 47 aktywnych systemów Red Light zarejestrowała ponad 60,5 tys. wykroczeń, co przełożyło się na ponad 30 mln zł mandatów.

Najwięcej odnotowały trzy skrzyżowania — jedno w Łodzi i dwa w Krakowie.

Pierwsze miejsce: Łódź, rondo Inwalidów (Puszkina/Rokicińska) - 6833 wykroczenia, ponad 3,4 mln zł w mandatach, uruchomienie: 19 kwietnia 2024 r. Drugie miejsce: Kraków, al. Pokoju / ul. Nowohucka - 5041 wykroczeń, ok. 2,5 mln zł Trzecie miejsce: Kraków, ul. Brożka / Tischnera / Wadowicka / Zakopiańska, 3641 wykroczeń, ok. 1,8 mln zł

Eksperci wskazują, że ruchliwość tras oraz nietypowa geometria skrzyżowań sprzyjają naruszeniom.

Dorota Olszewska z Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego tak komentowała dane na łamach Money.pl:

„To liczba, która potwierdza powagę tego problemu na polskich drogach. W porównaniu z przekraczaniem prędkości, przejazdy na czerwonym świetle są równie poważnym zagrożeniem, choć w mediach częściej pojawiają się dane o nadmiernej prędkości”.

Pełna lista najskuteczniejszych systemów Red Light w Polsce

TOP 10 najczęściej rejestrujących urządzeń (2024

Łódź, Puszkina / Rokicińska, 6833 Kraków, Pokoju / Nowohucka, 5041 Kraków, Tischnera / Brożka / Zakopiańska / Wadowicka, 3641 Łódź, Obywatelska / Jana Pawła II, 3229 Jelenia Góra, Jana Pawła II / Grunwaldzka, 2641 Olsztyn, Tuwima / Sikorskiego / Synów Pułku, 2500 Łódź, Sikorskiego / Włókniarzy / Zgierska, 2438 Piotrków Trybunalski, Sikorskiego / Concordii, 2337 Jabłonna Modlińska / DK 61 / Brzozowa, 2327 przed 2024 Nowy Sącz, Piłsudskiego / Królowej Jadwigi / Kilińskiego, 2326

Łódź pojawia się na liście trzykrotnie, co czyni ją krajowym liderem systemu Red Light.

Rondo Inwalidów w Łodzi – dlaczego bije rekordy?

Rondo Inwalidów leży na ruchliwej Trasie W–Z, między centrum a autostradą A1. To kluczowy dojazd do dworca Łódź Widzew. Nietypowy układ sygnalizacji sprawia, że kierowca jadący na wprost mija trzy niezależnie pracujące sygnalizatory.

Część kierowców nie zdaje sobie sprawy, że:

każdy sygnalizator ma własne czasy,

„żółta fala” kończy się w różnych momentach.

W efekcie można dostać nawet trzy mandaty w czasie jednego przejazdu!

Kontrowersje wokół sekundników. Spór w Łodzi i rezygnacje urzędników

Rondo stało się tak „dochodowe”, że w Budżecie Obywatelskim wygrał projekt montażu sekundników. Argumentowano, że ich brak powoduje gwałtowne hamowanie kierowców.

UMŁ najpierw zapowiedział montaż, później ogłosił, że jest on niezgodny z prawem, bo sygnalizacja działa w trybie zmiennoczasowym.

Mimo to rzecznik ZDiT Tomasz Andrzejewski zapewniał wówczas:

„Odpowiadając na duże zainteresowania mieszkańców Łodzi, poparte wnioskami w budżecie obywatelskim, oraz biorąc pod uwagę trwające prace nad zmianą przepisów prawa w zakresie wyświetlaczy czasu, Urząd Miasta Łodzi podjął decyzję o wprowadzeniu do Budżetu Obywatelskiego stosownych zadań i dołożymy starań w celu ich realizacji”.

Sprawa doprowadziła do wewnętrznego konfliktu — jak ustaliła „GW”, z pracy odeszli p.o. dyrektora Biura Inżyniera Miasta Michał Gogolewski oraz jego zastępca Krzysztof Smela.

Fotoradary i OPP – mniej kontrowersji, więcej wykroczeń

Kierowcy lepiej akceptują kontrolę prędkości. W Polsce działa 459 fotoradarów, które w 2024 r. zarejestrowały ponad 719,1 tys. naruszeń.

Najbardziej zapracowane lokalizacje:

Świdnik (lubelskie) – 21 044 wykroczenia

Ruda Śląska – 10 770

Wanaty (śląskie) – 10 284

Bieruń (śląskie) – 10 028

Gliwice – 9531

Rosną też liczby w odcinkowych pomiarach prędkości (OPP).

Najwięcej zarejestrował:

A4 Kostomłoty – Kąty Wrocławskie – 80 211 naruszeń

Katowice, ul. Renców – 29 890

Warszawa, tunel S2 – 21 662

S8 Wyszków – 20 717

DK 44 Mikołów – 17 629

Mandaty w Polsce – kierowcy płacą rzadziej, ale więcej

Policja wystawia coraz mniej mandatów:

2021: 4 mln 818 tys.

2022: 4 mln 161 tys.

2023: 3 mln 827 tys.

2024: 3 mln 789 tys.

Spadek: 19,63% w cztery lata.

Wartość mandatów w ciągu ostatnich trzech lat utrzymuje się jednak na podobnym poziomie:

2021: 692 mln zł

2022: 1 mld 359 mln zł

2023: 1 mld 287 mln zł

2024: 1 mld 286 mln zł

Powód? Ostre zaostrzenia taryfikatora wykroczeń w 2022 roku