Ostrzelano przedszkole pod Bydgoszczą - dwa ataki na placówkę w Osielsku

Policjanci z Bydgoszczy prowadzą dochodzenie w sprawie ostrzelania budynku przedszkola w Osielsku. Jak przekazano mediom, to już drugi tego typu incydent w ostatnich tygodniach – sprawa robi się więc coraz poważniejsza.

W pierwszym przypadku jeden strzał trafił w szybę budynku, natomiast w drugim incydencie odnotowano strzał w szybę i kilka w elewację. Są widoczne uszkodzenia. Mieszkańcy Osielska wskazują, że podobne zdarzenia miały miejsce także w innych rejonach miejscowości, w tym przy ulicach Koralowej, Chabrowej i Jana Pawła II.

Dochodzenie w sprawie ostrzelania przedszkola prowadzi bydgoska policja

Zawiadomienie o incydentach wpłynęło do komisariatu na bydgoskim Śródmieściu, a funkcjonariusze rozpoczęli działania mające na celu ustalenie sprawców. Dochodzenie obejmuje oględziny miejsca zdarzenia oraz gromadzenie materiału dowodowego. Wiadomo, że oba incydenty miały miejsce, gdy w przedszkolu nie było dzieci ani personelu, a postępowanie prowadzone jest w kierunku uszkodzenia mienia. Na ten moment nieznany jest sprawca zdarzenia.

Kolejny taki incydent w Osielsku, pod Bydgoszczą

To już kolejny tego typu incydent w kraju w ostatnim czasie, co budzi niepokój mieszkańców i rodziców. Policja apeluje o wszelkie informacje, które mogą pomóc w identyfikacji osób odpowiedzialnych za ostrzały.