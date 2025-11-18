Za wyborem Czarzastego głosowało 236 posłów, przeciw było 209, a 2 posłów wstrzymało się od głosu. Do wyboru wymagano bezwzględnej większości 224 głosów. Kandydatura lidera Lewicy uzyskała więc wyraźną przewagę nad minimum koniecznym do objęcia stanowiska.

Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa w głosowaniu kandydaturę Czarzastego poparło: 153 posłów klubu KO (od głosu wstrzymał się Michał Kołodziejczak), 31 z 32 posłów PSL (Zbigniew Ziejewski nie głosował), 28 polityków Polski 2050 (przeciw była Agnieszka Buczyńska, od głosu wstrzymał się Sławomir Ćwik a Żaneta Śliwowska-Cwalina nie głosowała) i 21 polityków Lewicy.

Przeciw opowiedziało się 182 polityków PiS, 14 polityków Konfederacji, 5 posłów koła Razem, 3 koła Wolni Republikanie oraz 3 koła Konfederacji Korony Polskiej.

3 posłów niezrzeszonych było za kandydaturą Czarzastego (Izabela Bodnar, Marcin Józefaciuk i Tomasz Zimoch). Przeciw głosował Tomasz Rzymkowski.

Zmiana wynika z umowy koalicyjnej

Szymon Hołownia podpisał rezygnację 13 listopada, wykonując zapis umowy koalicyjnej, zgodnie z którym w połowie kadencji stanowisko marszałka Sejmu przechodzi do Lewicy. To zaplanowana rotacja, a nie wynik konfliktu politycznego.

Hołownia kończy tym samym pierwszą część swojej kadencji jako marszałek, a jego ugrupowanie traci najważniejszą funkcję w Prezydium Sejmu.

Czarzasty przejmuje najważniejszą funkcję w Sejmie

Stanowisko marszałka Sejmu oznacza kontrolę nad przebiegiem prac izby, zarządzanie porządkiem posiedzeń oraz decydujący wpływ na organizację procesu legislacyjnego. To również druga – po prezydencie – osoba w państwie w razie konieczności przejęcia obowiązków głowy państwa.

Dla Lewicy przejęcie funkcji marszałka stanowi wyraźne wzmocnienie jej pozycji w koalicji po ostatnich politycznych napięciach i słabszych wynikach sondażowych.

Kontekst polityczny zmiany

Zmiana marszałka zamyka pierwszą fazę kadencji, w której to Polska 2050 pełniła kluczową funkcję organizacyjną w parlamencie. Teraz rolę tę obejmuje Lewica, zyskując wpływ na przebieg głosowań i tempo prac nad projektami ustaw.

Rotacja stanowiska jest również testem dla koalicji – wynik 236 głosów “za” pokazuje, że mimo rozbieżności między ugrupowaniami rządzącymi, współpraca została utrzymana.

Co oznacza wybór dla prac parlamentu?

Objęcie funkcji przez Czarzastego może wpłynąć na organizację posiedzeń i sposób prowadzenia obrad, choć podstawowe procedury pozostaną niezmienione. Kluczowe będzie utrzymanie dyscypliny przy zbliżających się głosowaniach nad projektami ustaw i budżetem.