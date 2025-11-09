Kongres jest najwyższą władzą w PSL; zwoływany jest raz na cztery lata przez Radę Naczelną. Do jego kompetencji należy m.in. wybór prezesa Stronnictwa i przewodniczącego Rady Naczelnej, akceptacja członków Głównej Komisji Rewizyjnej oraz członków Głównego Sądu Koleżeńskiego, a także uchwalanie zmian programu i Statutu Stronnictwa.

Kosiniak-Kamysz bez konkurencji w walce o prezesurę

Z informacji PAP wynika, że na tę chwilę jedynym kandydatem na prezesa Stronnictwa jest wicepremier, szef MON i obecny prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, który pełni tę funkcję od 2015 roku. Możliwe, że będzie to jedyny kandydat, bowiem na ostatnim kongresie PSL zmieniło swój statut i nie ma już zapisu, że prezesa wybiera się spośród co najmniej dwóch kandydatów.

- Prezes Kosiniak-Kamysz jest świetnym prezesem i w tej chwili nie widzę tu innego kandydata na to stanowisko - podkreślił w rozmowie z PAP jeden z posłów PSL.

Deklaracje o samodzielnym starcie w wyborach

Kongres wybierze też Radę Naczelną Stronnictwa i jej przewodniczącego, którym obecnie jest senator Waldemar Pawlak. Z informacji PAP wynika, że Pawlak zdecydował się ponownie startować na to stanowisko, a jego kontrkandydatem będzie wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. - Myślę, że marszałek Zgorzelski ma duże szanse na wygranie tego pojedynku - podkreślił w rozmowie z PAP inny z posłów PSL.

Posłowie Stronnictwa podkreślają, że na kongresie padną ważne deklaracje. - Myślę, że jednym z głównych przesłań tegorocznego kongresu będzie to, że idziemy samodzielnie do najbliższych wyborów parlamentarnych po to, żeby zrobić dobry wynik - powiedział PAP poseł Jarosław Rzepa.

- Wiemy, że dzisiaj te sondaże nie są najlepsze, ale to jest właśnie ten moment, od którego chcemy bardzo zdecydowanie to poparcie odbudowywać. Myślę, że na samym końcu, kiedy za dwa lata będziemy starali się ponownie o zaufanie Polaków, to będziemy mieli i argumenty, i osiągnięcia tej kadencji, które pozwolą nam - na to liczę - że nie tylko przekroczymy prób wyborczy, ale ustabilizujemy go na poziomie 8-10 procent - podkreślił Rzepa.

Zdaniem posła Mirosława Orlińskiego na kongresie zostanie też zaprezentowana nowa oferta programowa. - Na pewno na kongresie prezes Kosiniak-Kamysz przedstawi kilka naszych nowych pomysłów programowych, ale jeśli chodzi o szczegóły, to zostawiam to prezesowi - zaznaczył Orliński.

Nowy program i wizja przyszłości ruchu ludowego

W sobotę, 15 listopada ludowcy rozpoczną dzień o godz. 8 mszą świętą w kościele św. Aleksandra na placu Trzech Krzyży w Warszawie. Następnie o godz. 10 rozpocznie się część robocza kongresu.

Z programu wynika, że o godz. 11 nastąpi uroczyste wprowadzenie nowego sztandaru PSL, a o 11.10 uroczyste otwarcie obrad kongresu. Na godz. 11.30 planowane są wystąpienia m.in prezesa PSL, przewodniczącego Rady Naczelnej, przewodniczącego klubu parlamentarnego oraz zaproszonych gości.

Po południu, o godz. 13.30 nastąpi wybór nowego prezesa PSL i dyskusja plenarna. O godz. 16 planowany jest wybór nowego szefa Rady Naczelnej, a dwie godziny później, o godz. 18 wybór członków Rady Naczelnej PSL.

Wieczorem, o godz. 20 nowy prezes PSL oraz nowy przewodniczący Rady Naczelnej wygłoszą wystąpienia końcowe. Zakończenie kongresu zaplanowano na godz. 21.

Spotkanie ludowców odbędzie się w DoubleTree by Hilton Hotel & Conference Centre Warsaw.(PAP)

