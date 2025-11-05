- Rząd zwiększa liczbę powołań do wojska w 2026 roku. MON tłumaczy „potrzeby obronne”
Po raz pierwszy od lat rząd planuje zwiększyć liczbę osób powoływanych do czynnej służby wojskowej. W porównaniu z rokiem 2025 zmiany są zauważalne szczególnie w aktywnej rezerwie i zawodowej służbie wojskowej.
Rząd zwiększa liczbę powołań do wojska w 2026 roku. MON tłumaczy „potrzeby obronne"
Projekt rozporządzenia RD249 zakłada, że do wojska trafi nawet 235 tys. osób, z czego część to żołnierze zawodowi, a część rezerwiści i ochotnicy. MON uzasadnia decyzję „koniecznością uzupełnienia stanów osobowych sił zbrojnych”.
Wiceminister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał dokument, który ma wejść w życie na początku 2026 roku.
Porównanie z 2025:
|Rodzaj służby
|Limit 2025
|Limit 2026
|Różnica
|Zawodowa służba wojskowa
|16 000
|13 500
|−2 500
|Ćwiczenia wojskowe (rezerwa)
|200 000
|200 000
|bez zmian
|Aktywna rezerwa
|30 000
|8 700
|−21 300
|Dobrowolna zasadnicza służba
|39 700
|39 000
|−700
|Terytorialna służba wojskowa
|44 000
|40 000
|−4 000
Uwaga na różnicę: liczby z rozporządzenia Rady Ministrów (RD249) nie oznaczają tylu osób, które faktycznie trafią do koszar. To jedynie maksymalne limity, jakie wojsko może wykorzystać w danym roku.
Równolegle jednak rosną faktyczne wezwania na kwalifikację wojskową – czyli liczba osób, które muszą się stawić przed komisją lekarską. W 2026 roku takich wezwań ma być aż 235 tysięcy, o kilkadziesiąt tysięcy więcej niż w poprzednich latach.
Dlatego eksperci zwracają uwagę: limit służby lekko maleje, ale kwalifikacja obejmie rekordową grupę Polaków.
Kwalifikacja wojskowa 2026: kto dostanie wezwanie z komisji i w jakim wieku
Zgodnie z rozporządzeniem obowiązek stawienia się przed komisją wojskową dotyczy nie tylko młodych mężczyzn. Na listach znajdą się także kobiety z wybranych kierunków medycznych i technicznych oraz osoby, które dotąd nie miały określonej kategorii zdolności.
Wezwania obejmą:
- mężczyzn urodzonych w 2007 roku (19-latkowie),
- mężczyzn z roczników 2002–2006, którzy nie przeszli kwalifikacji,
- osoby uznane wcześniej za czasowo niezdolne do służby,
- kobiety z roczników 1999–2007, jeśli mają kwalifikacje przydatne dla wojska lub kończą studia medyczne i techniczne,
- ochotników – każdą osobę po 18 roku życia,
- osoby o nieuregulowanym stosunku do służby do 60. roku życia.
Terminy kwalifikacji wojskowej 2026. Kiedy i gdzie trzeba się stawić
Kwalifikacja wojskowa zostanie ogłoszona 16 stycznia 2026 r. i potrwa od 2 lutego do 30 kwietnia 2026 r..
Za jej organizację odpowiadają wojewodowie i starostowie, a stawiennictwo obywateli zapewniają wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast.
Oceny zdolności dokonają wojewódzkie i powiatowe komisje lekarskie, które będą działać pod nadzorem MON.
Powołania do wojska 2026 vs 2025 – co się zmienia i dlaczego liczby mogą mylić
Choć liczby w poszczególnych kategoriach służby spadły, ogólna liczba powołań i kwalifikacji pozostała rekordowo wysoka – około 235 tys. osób.
Różnice:
- mniejszy nacisk na aktywną rezerwę,
- utrzymanie wysokiego limitu ćwiczeń wojskowych,
- stabilny poziom dobrowolnej służby zasadniczej.
MON tłumaczy, że chodzi o „realne potrzeby szkoleniowe i przygotowanie nowych kadr do służby zawodowej”.
Czy kobiety też dostaną wezwania do wojska w 2026 roku? MON wskazuje konkretne kierunki
To jeden z najbardziej komentowanych elementów rozporządzenia. Kobiety z kierunków medycznych, informatycznych, biologicznych i analitycznych nadal mogą otrzymać wezwanie do komisji wojskowej.
Dotyczy to m.in. absolwentek i studentek:
- pielęgniarstwa,
- farmacji,
- analityki medycznej,
- psychologii.
Kwalifikacja wojskowa krok po kroku – jak wygląda badanie i co dalej
Procedura powołania na kwalifikację wojskową jest niezmienna od lat i wygląda następująco:
- Wezwanie z urzędu gminy.
- Stawienie się przed komisją z dokumentem tożsamości.
- Badanie lekarskie i psychologiczne.
- Nadanie kategorii zdolności do służby.
- Wydanie zaświadczenia i ewentualne wpisanie do ewidencji wojskowej.
Dla wielu osób to formalność, ale dla części – początek służby w ramach dobrowolnej zasadniczej lub terytorialnej.
Dlaczego wojsko wzywa tak wiele osób w 2026 roku i co to oznacza
Resort tłumaczy, że wzrost dotyczy „potrzeb uzupełnieniowych” w związku z modernizacją armii i rozwojem nowych jednostek. W praktyce oznacza to, że więcej osób może być wezwanych do szkoleń lub ćwiczeń, choć niekoniecznie do stałej służby.
Kto nie dostanie wezwania do wojska w 2026 roku – lista zwolnień i wyjątków
Listu z wojska w sprawie kwalifikacji na pewno nie otrzymają:
- osoby po 60. roku życia,
- osoby z orzeczoną niezdolnością do służby,
- obywatele trwale przebywający za granicą,
- kobiety spoza kierunków objętych przepisami,
- osoby już posiadające kategorię zdolności „D” lub „E”.
Podstawa prawna i dokumenty
- Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia liczby osób, które w 2026 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, oraz liczby osób, które mogą pełnić służbę wojskową w rezerwie w ramach odbywania ćwiczeń wojskowych - nr RD249.
- Rozporządzenie RM z 11 grudnia 2024 r. w sprawie liczby powołań w 2025 r. (Dz.U. 2024 poz. 1866).
- Rozporządzenie MON z 27 sierpnia 2025 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej 2026 (Dz.U. 2025 poz. 1204).
- Ustawa z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. 2024 poz. 248 i n.).
