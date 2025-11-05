Po raz pierwszy od lat rząd planuje zwiększyć liczbę osób powoływanych do czynnej służby wojskowej. W porównaniu z rokiem 2025 zmiany są zauważalne szczególnie w aktywnej rezerwie i zawodowej służbie wojskowej.

Rząd zwiększa liczbę powołań do wojska w 2026 roku. MON tłumaczy „potrzeby obronne”

Projekt rozporządzenia RD249 zakłada, że do wojska trafi nawet 235 tys. osób, z czego część to żołnierze zawodowi, a część rezerwiści i ochotnicy. MON uzasadnia decyzję „koniecznością uzupełnienia stanów osobowych sił zbrojnych”.

Wiceminister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał dokument, który ma wejść w życie na początku 2026 roku.

Porównanie z 2025:

Rodzaj służby Limit 2025 Limit 2026 Różnica Zawodowa służba wojskowa 16 000 13 500 −2 500 Ćwiczenia wojskowe (rezerwa) 200 000 200 000 bez zmian Aktywna rezerwa 30 000 8 700 −21 300 Dobrowolna zasadnicza służba 39 700 39 000 −700 Terytorialna służba wojskowa 44 000 40 000 −4 000

Uwaga na różnicę: liczby z rozporządzenia Rady Ministrów (RD249) nie oznaczają tylu osób, które faktycznie trafią do koszar. To jedynie maksymalne limity, jakie wojsko może wykorzystać w danym roku.



Równolegle jednak rosną faktyczne wezwania na kwalifikację wojskową – czyli liczba osób, które muszą się stawić przed komisją lekarską. W 2026 roku takich wezwań ma być aż 235 tysięcy, o kilkadziesiąt tysięcy więcej niż w poprzednich latach.

Dlatego eksperci zwracają uwagę: limit służby lekko maleje, ale kwalifikacja obejmie rekordową grupę Polaków.

Kwalifikacja wojskowa 2026: kto dostanie wezwanie z komisji i w jakim wieku

Zgodnie z rozporządzeniem obowiązek stawienia się przed komisją wojskową dotyczy nie tylko młodych mężczyzn. Na listach znajdą się także kobiety z wybranych kierunków medycznych i technicznych oraz osoby, które dotąd nie miały określonej kategorii zdolności.

Wezwania obejmą:

mężczyzn urodzonych w 2007 roku (19-latkowie) ,

, mężczyzn z roczników 2002–2006 , którzy nie przeszli kwalifikacji,

, którzy nie przeszli kwalifikacji, osoby uznane wcześniej za czasowo niezdolne do służby ,

, kobiety z roczników 1999–2007 , jeśli mają kwalifikacje przydatne dla wojska lub kończą studia medyczne i techniczne,

, jeśli mają kwalifikacje przydatne dla wojska lub kończą studia medyczne i techniczne, ochotników – każdą osobę po 18 roku życia,

– każdą osobę po 18 roku życia, osoby o nieuregulowanym stosunku do służby do 60. roku życia.

Terminy kwalifikacji wojskowej 2026. Kiedy i gdzie trzeba się stawić

Kwalifikacja wojskowa zostanie ogłoszona 16 stycznia 2026 r. i potrwa od 2 lutego do 30 kwietnia 2026 r..

Za jej organizację odpowiadają wojewodowie i starostowie, a stawiennictwo obywateli zapewniają wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast.

Oceny zdolności dokonają wojewódzkie i powiatowe komisje lekarskie, które będą działać pod nadzorem MON.

Powołania do wojska 2026 vs 2025 – co się zmienia i dlaczego liczby mogą mylić

Choć liczby w poszczególnych kategoriach służby spadły, ogólna liczba powołań i kwalifikacji pozostała rekordowo wysoka – około 235 tys. osób.

Różnice:

mniejszy nacisk na aktywną rezerwę,

utrzymanie wysokiego limitu ćwiczeń wojskowych,

stabilny poziom dobrowolnej służby zasadniczej.

MON tłumaczy, że chodzi o „realne potrzeby szkoleniowe i przygotowanie nowych kadr do służby zawodowej”.

Czy kobiety też dostaną wezwania do wojska w 2026 roku? MON wskazuje konkretne kierunki

To jeden z najbardziej komentowanych elementów rozporządzenia. Kobiety z kierunków medycznych, informatycznych, biologicznych i analitycznych nadal mogą otrzymać wezwanie do komisji wojskowej.

Dotyczy to m.in. absolwentek i studentek:

pielęgniarstwa,

farmacji,

analityki medycznej,

psychologii.

Kwalifikacja wojskowa krok po kroku – jak wygląda badanie i co dalej

Procedura powołania na kwalifikację wojskową jest niezmienna od lat i wygląda następująco:

Wezwanie z urzędu gminy. Stawienie się przed komisją z dokumentem tożsamości. Badanie lekarskie i psychologiczne. Nadanie kategorii zdolności do służby. Wydanie zaświadczenia i ewentualne wpisanie do ewidencji wojskowej.

Dla wielu osób to formalność, ale dla części – początek służby w ramach dobrowolnej zasadniczej lub terytorialnej.

Dlaczego wojsko wzywa tak wiele osób w 2026 roku i co to oznacza

Resort tłumaczy, że wzrost dotyczy „potrzeb uzupełnieniowych” w związku z modernizacją armii i rozwojem nowych jednostek. W praktyce oznacza to, że więcej osób może być wezwanych do szkoleń lub ćwiczeń, choć niekoniecznie do stałej służby.

Kto nie dostanie wezwania do wojska w 2026 roku – lista zwolnień i wyjątków

Listu z wojska w sprawie kwalifikacji na pewno nie otrzymają:

osoby po 60. roku życia ,

, osoby z orzeczoną niezdolnością do służby ,

, obywatele trwale przebywający za granicą ,

, kobiety spoza kierunków objętych przepisami,

osoby już posiadające kategorię zdolności „D” lub „E”.

