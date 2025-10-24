- Po tych 10 latach zapadła nasza wspólna decyzja, całej konwencji o tym, że chcemy uczestniczyć w tym kolejnym etapie, czyli w Koalicji Obywatelskiej. KO to jest dobry projekt dla Polski - powiedział Szłapka.
- Projekt Nowoczesnej nie kończy się - będzie współtworzyć kolejny etap w polskiej polityce - dodał.
Szłapka poinformował ponadto, że wszelkimi zobowiązaniami partii zajmie się likwidator, a cały proces będzie przebiegać zgodnie z obowiązującym prawem. (PAP)
