Jeszcze kilka dni temu niewielu przypuszczało, że jeden podpis złożony w październiku 2025 roku tak mocno poruszy opinię publiczną. Tymczasem w sieci już krążą komentarze, że to „najbardziej odczuwalna decyzja socjalna od lat”, inni mówią wręcz o „ratunku dla domowych budżetów”, a kolejni zastanawiają się, kto pierwszy skorzysta z nowych przepisów. Jedno jest pewne — dokument, pod którym widnieje nazwisko prezydenta Karola Nawrockiego, uruchomił proces, który bezpośrednio przełoży się na stan kont tysięcy Polaków.

Nowe świadczenie mieszkaniowe dla służb mundurowych

8 października 2025 r. prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawęo zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad zakwaterowania funkcjonariuszy służb mundurowych. To oznacza całkowitą zmianę filozofii wsparcia mieszkaniowego — zamiast odgórnego przydzielania lokali służbowych wprowadzono elastyczne świadczenie pieniężne, które trafia bezpośrednio do funkcjonariusza.

Nie jest to kosmetyczna korekta w przepisach. Reforma obejmuje Policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną, Służbę Ochrony Państwa, ABW, AW, SKW i SWW — od nowo przyjętych, aż po tych, którzy służą od kilkunastu lat. Po raz pierwszy od dekad całe środowisko mundurowe otrzyma jednolite zasady wsparcia mieszkaniowego.

Dodatek mieszkaniowy 2025 – od 900 do 1800 zł miesięcznie

Najważniejsza informacja? Wysokość świadczenia. Resort określił trzy widełki:

900 zł miesięcznie — w miejscowościach o niższych kosztach życia,

1200–1500 zł — dla średnich miast,

do 1800 zł — w największych aglomeracjach, takich jak Warszawa, Gdańsk, Kraków czy Wrocław.

Świadczenie będzie wolne od podatku, a środki można przeznaczyć zarówno na wynajem, jak i spłatę kredytu hipotecznego. Co ważne — nie trzeba przedstawiać rachunków co miesiąc. Dowód wydatku będzie wymagany jedynie przy składaniu wniosku.

„To jedno z narzędzi do zasypywania dziury etatowej, którą odziedziczyliśmy po poprzednikach. Realizujemy obietnice rządu, wspieramy tych, którzy codziennie dbają o nasze bezpieczeństwo. Intensywnie pracujemy, by służba w mundurze była prestiżowa i atrakcyjna finansowo” — powiedział minister Marcin Kierwiński, cytowany w komunikacie MSWiA.

Koniec problemów z lokalami służbowymi?

Dotychczas prawo do mieszkania służbowego istniało głównie na papierze — w wielu garnizonach brakowało wolnych lokali. Teraz zamiast czekać latami na przydział, funkcjonariusz sam wybierze, gdzie mieszka. Ustawa przewiduje cztery formy wsparcia: lokal mieszkalny, kwaterę tymczasową, miejsce w internacie lub świadczenie pieniężne.

Wprowadzono także tzw. „dojazdówkę” — zwrot kosztów dojazdu do jednostki (do 220 zł miesięcznie), ale tylko wtedy, gdy świadczenie naliczane jest na podstawie miejsca zamieszkania. Ci, którzy za podstawę obliczeń wybiorą lokalizację jednostki, dodatku dojazdowego nie dostaną.

Ważny szczegół — właściciele lub współwłaściciele mieszkań nie będą mogli skorzystać z żadnej formy zakwaterowania wynikającej z ustawy.

Kryzys kadrowy w Policji – 13,4 tys. wakatów do uzupełnienia

Według danych MSWiA na koniec pierwszego półrocza 2025 roku w Policji brakowało ponad 13,4 tysiąca funkcjonariuszy — co oznacza, że co dziesiąte stanowisko jest nieobsadzone. W niektórych regionach, jak Warszawa, Śląsk czy Małopolska, wakaty przekraczają 12 proc.

Braki kadrowe skutkują ograniczaniem patroli, łączeniem posterunków, a nawet zmuszaniem do nadgodzin. Wielu młodych funkcjonariuszy decyduje się odejść nie przez brak motywacji — lecz przez brak stabilnego zaplecza socjalnego. Nowe świadczenie mieszkaniowe ma to zmienić. Rząd liczy, że dzięki dopłatom od 900 do 1800 zł miesięcznie, nie tylko powstrzyma odpływ kadr, ale także przyciągnie nowych kandydatów.

Kiedy ruszą wypłaty świadczenia mieszkaniowego?

Ustawa wejdzie w życie 30 dni po publikacji w Dzienniku Ustaw, lecz z mocą od 1 lipca 2025 r. Oznacza to, że pierwsze wypłaty mogą nastąpić na przełomie października i listopada 2025 r., wraz z wyrównaniem od lipca.

MSWiA zapowiedziało, że rozporządzenie wykonawcze — określające wzór wniosku i wymagane dokumenty — zostanie opublikowane jeszcze w IV kwartale 2025 r. Co więcej, uruchomiony zostanie elektroniczny system do składania wniosków, dostępny dla funkcjonariuszy w intranecie resortu.

Według szacunków związków zawodowych ponad 40 proc. funkcjonariuszy zadeklarowało chęć złożenia wniosku już w pierwszym terminie. Ostateczny termin przewidziano na 15 grudnia 2025 r., a wypłaty mają zostać zrealizowane do 31 grudnia 2025 r.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy świadczenie przysługuje emerytom resortowym?

Nie. Przewidziano je wyłącznie dla czynnych funkcjonariuszy.

Czy można łączyć je z innymi dodatkami socjalnymi?

Tak — świadczenie mieszkaniowe nie wyklucza innych form pomocy.

Czy trzeba rozliczać świadczenie w PIT?

Nie — dodatek jest zwolniony z podatku.

Kiedy można składać wnioski?

Po publikacji rozporządzenia MSWiA, planowanej na IV kwartał 2025 r.

Podsumowanie – pierwszy krok do odbudowy prestiżu służby?