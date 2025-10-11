Zakaz obejmuje poruszanie się elektrycznymi hulajnogami, skuterami elektrycznymi oraz innymi tego typu środkami transportu (z wyjątkiem tych, które są zarejestrowane w sposób przewidziany odpowiednimi przepisami) po drogach publicznych i chodnikach. Z dodatkowej informacji przekazanej przez policję wynika, że zakaz będzie obowiązywać na terenie całego miasta, z wyjątkiem specjalnie wyznaczonych do tego miejsc.

Decyzja rajców miejskich ma również na celu przygotowanie infrastruktury niezbędnej dla bezpiecznego użytkowania takich środków transportu.

Wypadki z udziałem hulajnóg elektrycznych i skuterów

Według danych tadżykistańskich władz od początku roku w Duszanbe, mieście zamieszkanym przez ok 1,3 mln osób, odnotowano 26 poważnych wypadków drogowych z udziałem elektrycznych skuterów i hulajnóg, w których zginęły 3 osoby, a 24 zostały ranne.

Jak podaje portal Asia Plus, mieszkańcy od dawna skarżą się na użytkowników pojazdów elektrycznych, głównie młodzież, którzy pędzą, nie zważając na przechodniów. Opinia publiczna również od dawna domagała się, by wyznaczyć dla nich specjalne ścieżki — szczególnie w parkach, gdzie spacerują dzieci.

Specjalna rejestracja hulajnóg

W grudniu 2024 r. właścicieli skuterów zobowiązano do rejestrowania pojazdów i uzyskania numerów rejestracyjnych, a do przepisów ruchu drogowego wprowadzono odpowiednie poprawki. Rejestracja jest obowiązkowa, jeśli ich maksymalna prędkość przekracza 40 km/h. Zarejestrowane pojazdy będą mogły poruszać się po drogach. Za złamanie nowych zakazów grozi grzywna.

Tadżykistan to państwo położone w Azji Środkowej, które ogłosiło niepodległość w 1991 roku, podobnie jak inne kraje powstałe na skutek rozpadu ZSRR. Zamieszkuje go ok. 10,4 mln osób. Jego powierzchnia wynosi ok. 143 tys. km kw., z czego 93 proc. to tereny górskie (w tym ponad 50 proc. leży na wysokości powyżej 3 tys. m n.p.m.), a najwyższe szczyty przekraczają 7 tys. m n.p.m.