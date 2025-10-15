Co zrobić, kiedy w trakcie operacji w szpitalu polowym słychać strzały i pada rozkaz ewakuacji? Zostawić pacjenta, nawet „rozgrzebanego” na stole i się ewakuować. Tę zasadę poznali we wtorek medycy ze szczecińskich szpitali i wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego, którzy od piątku odbywają ćwiczenia na poligonie w Drawsku Pomorskim.

Chirurdzy i anestezjolodzy poznają logistykę pola walki

- Dla lekarzy cywilnych, dla których pacjent jest najważniejszy, może to być szokiem. Tu jednak panują zasady pola walki. Najważniejsze jest życie ratującego. Jeżeli zostanie z pacjentem podczas nalotu czy ostrzału, zginie razem z nim – tłumaczy prof. Jerzy Sieńko, konsultant krajowy chirurgii ogólnej, z którego inicjatywy 26 medyków wyjechało na tygodniowe ćwiczenia wojskowe prowadzone przez 12. Brygadę Zmechanizowaną Wojska Polskiego.

- Są z nami pielęgniarki, ratownicy medyczni i najwięcej lekarzy, zarówno specjalistów – mamy m.in. profesora ortopedii i docenta chirurgii, jak i rezydenci: chirurgii ogólnej, ortopedii, anestezjologii i torakochirurgii (chirurgii klatki piersiowej), ponieważ na polu walki pewien odsetek ran penetruje do klatki piersiowej – tłumaczy prof. Sieńko.

Francja już szykuje szpitale na wojnę. Polska się przygląda
Francja już szykuje szpitale na wojnę. Polska się przygląda

Zobacz również

Lekarze zgłosili się do wojska dobrowolnie

Medycy na ćwiczenia zgłosili się sami, dobrowolnie. Nie pobierają za to żadnego wynagrodzenia, z wyjątkiem przewidzianego ustawowo – zgodnie z prawem raz na dwa lata wojsko może powołać medyka na ćwiczenia. Powołany bierze wówczas urlop bezpłatny, a wypłaca mu kwotę, którą zarobiłby w szpitalu. – Nasi medycy-żołnierze, którzy złożyli przysięgę wojskową i uzyskali stopień szeregowego, zgłosili się na ćwiczenia, żeby przećwiczyć procedury na wypadek pełnoskalowego konfliktu zbrojnego. Chcieliśmy się przygotować do działania zupełnie innego niż w czasie pokoju w szpitalach cywilnych. Po kilku dniach medycy zaczynają przyzwyczajać się do warunków zupełnie odmiennych od tych, które znają w pracy. Uczą się nie wchodzić sobie w ciągi komunikacyjne i nie wpadać na siebie z pacjentami na noszach. Przyzwyczajają się też do operowania w namiocie, bez codziennych wygód, choć na poligonie na potrzeby ćwiczeń został odtworzony szpital II poziomu zabezpieczenia, w którym mamy nawet bank krwi z symulacją oznaczania jej grupy i przetaczania krwi pacjentowi – opowiada prof. Sieńko.

Medycy będą się szkolić do piątku. W czwartek ich ćwiczeniom będzie się przyglądał m.in. nowy dowódca Wojsk Medycznych płk. Mariusz Kiszka. Z Drawska Pomorskiego wyjadą jako szeregowi, ale, jak mówi prof. Sieńko, wielu oficerów jest zdania, że należy docenić chęci zapoznania się z procedurami medycyny pola walki i obrony ojczyzny, przyznając medykom wyższy stopień wojskowy.

fot. Archiwum prof. Jerzego Sieńko
ikona lupy />
fot. Archiwum prof. Jerzego Sieńko / Inne