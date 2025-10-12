Jury zdecydowało, którzy pianiści awansują do kolejnego etapu konkursu

Piotr Alexewicz, Piotr Pawlak i Yehuda Prokopowicz znaleźli się w gronie pianistów zakwalifikowanych do III etapu Konkursu Chopinowskiego 2025. Przesłuchania w tej części rywalizacji rozpoczną się we wtorek o godz. 10.

Konkurs trwa od 2 do 23 października w Warszawie

XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina trwa od 2 do 23 października. Jego organizatorem jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Polska Agencja Prasowa jest partnerem medialnym konkursu.

Lista pianistów, którzy awansowali do III etapu Konkursu Chopinowskiego

  1. Piotr Alexewicz, Polska
  2. Kevin Chen, Kanada
  3. Yang (Jack)Gao, Chiny
  4. Eric Guo, Kanada
  5. David Khrikuli, Gruzja
  6. Shiori Kuwahara, Japonia
  7. Hyo Lee, Korea Południowa
  8. Hyuk Lee, Korea Południowa
  9. Tianyou Li, Chiny
  10. Xiaoxuan Li, Chiny
  11. Eric Lu, USA
  12. Tianyao Lyu, Chiny
  13. Vincent Ong, Malezja
  14. Piotr Pawlak, Polska
  15. Yehuda Prokopowicz, Polska
  16. Miyu Shindo, Japonia
  17. Tomoharu Ushida, Japonia
  18. Zitong Wang, Chiny
  19. Yifan Wu, Chiny
  20. William Yang, USA