Jury zdecydowało, którzy pianiści awansują do kolejnego etapu konkursu
Piotr Alexewicz, Piotr Pawlak i Yehuda Prokopowicz znaleźli się w gronie pianistów zakwalifikowanych do III etapu Konkursu Chopinowskiego 2025. Przesłuchania w tej części rywalizacji rozpoczną się we wtorek o godz. 10.
Konkurs trwa od 2 do 23 października w Warszawie
XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina trwa od 2 do 23 października. Jego organizatorem jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Polska Agencja Prasowa jest partnerem medialnym konkursu.
Lista pianistów, którzy awansowali do III etapu Konkursu Chopinowskiego
- Piotr Alexewicz, Polska
- Kevin Chen, Kanada
- Yang (Jack)Gao, Chiny
- Eric Guo, Kanada
- David Khrikuli, Gruzja
- Shiori Kuwahara, Japonia
- Hyo Lee, Korea Południowa
- Hyuk Lee, Korea Południowa
- Tianyou Li, Chiny
- Xiaoxuan Li, Chiny
- Eric Lu, USA
- Tianyao Lyu, Chiny
- Vincent Ong, Malezja
- Piotr Pawlak, Polska
- Yehuda Prokopowicz, Polska
- Miyu Shindo, Japonia
- Tomoharu Ushida, Japonia
- Zitong Wang, Chiny
- Yifan Wu, Chiny
- William Yang, USA
