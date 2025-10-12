Jak podają autorzy raportu, tj. analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, po raz pierwszy od pięciu miesięcy wskaźnik jest powyżej poziomu neutralnego (100,0), co oznacza przewagę nastrojów pozytywnych nad negatywnymi wśród przedsiębiorców.

Na październikową wartość MIK wpłynęła, podobnie jak w poprzednich trzech miesiącach, przewaga ocen pozytywnych w trzech spośród siedmiu komponentów: zatrudnieniu, wynagrodzeniach i płynności finansowej. Poprawiły się też wyniki dotyczące wartości sprzedaży, wydatków na inwestycje w aktywa materialne lub niematerialne, a od czerwca poprawiają się wyniki dotyczące nowych zamówień

Zdaniem Katarzyny Dębkowskiej, ekonomistki PIE, październikowy wzrost wskaźnika to wyraźny sygnał poprawy nastrojów wśród przedsiębiorców – po raz pierwszy od pięciu miesięcy wskaźnik jest powyżej progu neutralnego.

- Źródłami tej poprawy są przede wszystkim stabilna płynność finansowa oraz utrzymanie poziomu zatrudnienia i wynagrodzeń, ale również częściej niż w poprzednich miesiącach deklarowany wzrost wartości sprzedaży oraz liczby nowych zamówień – tłumaczy ekspertka.

W kolejnych miesiącach dalsza poprawa koniunktury

Autorzy badania podkreślają, że na uwagę zasługuje silna poprawa sytuacji w dużych przedsiębiorstwach, podczas gdy małe i mikrofirmy wciąż mierzą się z ograniczoną aktywnością inwestycyjną i słabszym portfelem zamówień.

Jak mówi Dębkowska, październikowy odczyt MIK można zatem interpretować jako pozytywny sygnał stopniowej odbudowy zaufania przedsiębiorców.

- Przy stabilnej inflacji, spadających stopach procentowych, umiarkowanym wzroście gospodarczym i rosnącym optymizmie wśród firm istnieją podstawy, by ostrożnie oczekiwać dalszej poprawy koniunktury w kolejnych miesiącach – tłumaczy ekonomistka Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Dobre nastroje w produkcji i handlu…

W październikowym pomiarze MIK widać przewagę nastrojów pozytywnych wśród firm produkcyjnych, handlowych oraz z branży transportu, spedycji i logistyki (TSL). Najlepiej sytuację oceniają przedsiębiorstwa produkcyjne, gdzie wskaźnik osiągnął poziom 107,7 pkt, rosnąc o 1,9 pkt miesiąc do miesiąca.

W handlu MIK wyniósł 102,2 pkt. (wzrost o 7,1 pkt), a w TSL – 100,2 pkt. (wzrost o 10,5 pkt). Jedynie w budownictwie, mimo wzrostu wartości wskaźnika o 5,2 pkt, nastroje pozostają negatywne (97,1 pkt). Branża usługowa odnotowała natomiast niewielki spadek poniżej poziomu neutralnego, co oznacza pogorszenie ocen bieżącej sytuacji gospodarczej.

Na utrzymującą się przewagę optymizmu w produkcji wpływa m.in. dobra samoocena płynności finansowej – 54 proc. firm deklaruje posiadanie środków wystarczających na funkcjonowanie powyżej trzech miesięcy. Więcej przedsiębiorców informuje też o wzroście sprzedaży i liczby nowych zamówień niż o ich spadku.

…gorsze w usługach i budownictwie

Z kolei w usługach i budownictwie wciąż przeważają pesymistyczne oceny. W sektorze usługowym spadek wartości MIK to efekt pogorszenia sytuacji finansowej – zmniejszył się odsetek firm z odpowiednimi rezerwami gotówkowymi (z 61 do 55 proc.), a przedsiębiorcy częściej deklarowali spadki sprzedaży i zamówień.

W budownictwie natomiast niska wartość indeksu wynika z przewagi firm notujących spadki nad wzrostami sprzedaży i zamówień. Pewną poprawę w tej branży można jednak wiązać z rosnącą aktywnością inwestycyjną – odsetek przedsiębiorstw realizujących inwestycje w ostatnich trzech miesiącach wzrósł z 27 do 45 proc.