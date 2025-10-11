Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest ks. Rafał Główczyński, znany z YouTube jako „Ksiądz z osiedla”. I trzeba mu przyznać – marketingowo Pan Bóg obdarzył go nie tylko charyzmą, ale i zmysłem do pomysłowością. Duchowny mówi wprost: – Na Zachodzie jest taki trend, że kościoły są sprzedawane, a w opuszczonych świątyniach powstają kluby nocne. My ten trend odwracamy.

Cyrk Motyli wraca – ale tym razem pod dachem

Kto latem 2024 r. spacerował po Bulwarach Wiślanych, mógł trafić na Cyrk Motyli – pierwszą klubokawiarnię bez cennika i alkoholu. Miejsce zniknęło na okres jesienno-zimowy, a wierni bywalcy zaczęli zasypywać księdza jednym pytaniem: „Będzie coś na zimę?” – Odpowiadałem na to pytanie: nie wiem, będę się modlił i zobaczymy, co się stanie – relacjonuje duchowny.

Najwyraźniej modlitwa przyniosła skutek, bo gdy tylko pojawiła się opcja wynajęcia lokalu w centrum miasta, nie wahał się ani chwili. Dopiero po rozpoczęciu remontu dowiedział się, że lokal przez lata służył zupełnie innym celom – najpierw jako agencja towarzyska, później jako klub komediowy. – Bardzo mnie to rozbawiło. Teraz w miejscu, gdzie dawniej był klub uciech cielesnych dla panów i gdzie działy się rzeczy niezbyt pobożne, my stworzymy klubokawiarnię ewangelizacyjną.

Poniedziałek: "Dzień uśmiechu". Płacisz tylko wyszczerzonymi zębami

Oficjalne otwarcie już w sobotę (11 października) o godz. 20, a lokal będzie czynny codziennie od 12. I nie będzie to zwykła kawiarnia – to program tygodnia, którego nie powstydziłaby się nawet telewizja śniadaniowa.

Poniedziałki – „Dzień uśmiechu”

– W tym dniu zapraszamy szczególnie rodziny z dziećmi z niepełnosprawnościami. Obowiązywać będzie całkowity zakaz płacenia pieniędzmi za zamówione potrawy i napoje. Jedyną walutą, którą będziemy przyjmować tego dnia, będą uśmiechy - wyjaśnia duchowny.

Wtorki – potańcówki dla seniorów

Środy – integracja przy meczach i filmach

Czwartki – dyskusje o wierze i Kościele

Piątki – koncerty i spotkania z ciekawymi ludźmi

Soboty – bezalkoholowe dyskoteki

Niedziele – rodzinne chillowanie

Duży czynsz? Ksiądz zakłada konto...

Jest jednak jeden problem – czynsz w centrum Warszawy kosztuje więcej niż przynoszą trzy parafie na prowincji. Ale ksiądz znalazł rozwiązanie godne XXI wieku: założył konto na popularnej platformie crowfundingowej spod znaku nieco upadłego amora.

– Pewnie zaraz zaczną się pytania, dlaczego nie zbieram pieniędzy na Patronite albo innej platformie tego typu. Odpowiedź jest prosta: na Patronite podobnych zbiórek jest wiele, a z tego, co wiem, na tego typu platformie jeszcze żaden ksiądz nie prosił o wsparcie swoich działań.

Duchowny zapowiada, że publikować będzie tam codzienne komentarze do Ewangelii oraz relacje z wydarzeń organizowanych w Cyrku Motyli. Te same treści trafią na jego YouTube i social media.

„Pan Jezus chodził do prostytutek”

Dla całej sytuacji nie nie zabrakło też teologicznego uzasadnienia:

– „Pan Jezus też chodził do celników, do grzeszników i do prostytutek. Chodził do miejsc kojarzonych z grzechem, gdzie współcześni mu ‘porządni Żydzi’ chodzić nie chcieli. Dlatego ja chcę, tak jak On, wchodzić w takie miejsca, które się kojarzą z grzechem, i tam o Nim mówić”.