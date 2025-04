Międzynarodowy Trybunał Karny domaga się wyjaśnień od Budapesztu w związku z tym, że węgierskie władze odmówiły aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanjahu w czasie jego pobytu w tym kraju. MTK wydał międzynarodowy nakaz aresztowania szefa izraelskiego rządu - podały węgierskie media.

O liście, który Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wysłał do węgierskich władz w środę, pod koniec tygodnia poinformował też portal Times of Israel. Trybunał przypomniał, że wniosek o złożenie wyjaśnień został wystosowany na podstawie jednego z artykułów Statutu Rzymskiego, pozwalającego na wszczęcie postępowania przeciwko państwom, które nie współpracują z sądem.

Jednocześnie MTK stwierdził, że Węgry naruszyły swoje zobowiązania, odmawiając zatrzymania Netanjahu, pomimo oficjalnego wniosku wysłanego do Budapesztu przez sąd 3 kwietnia, czyli w dniu przyjazdu premiera do kraju. Trybunał dał Budapesztowi czas na odpowiedź do 23 maja.

Tymczasem na początku kwietnia rząd Viktora Orbana podjął decyzję o zainicjowaniu procedury opuszczenia przez Węgry Międzynarodowego Trybunału Karnego. Jak podało Radio Wolna Europa (RFE), procedura wystąpienia Węgier z MTK będzie wyglądać następująco: najpierw w parlamencie złożony zostanie projekt uchwały w tej sprawie, a jeśli zyska poparcie większości, rząd oficjalnie zainicjuje proces wyjścia z Trybunału. Według źródeł RFE proces ten może potrwać nawet rok.

MTK wydał nakazy aresztowania premiera Izraela

W listopadzie 2024 roku MTK wydał nakazy aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanjahu oraz ówczesnego izraelskiego ministra obrony Joawa Galanta oskarżając ich o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciw ludzkości w związku z wojną w Strefie Gazy, która wybuchła po ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 roku.

MTK uznał, że istnieją podstawy, by sądzić, że obaj politycy ponoszą odpowiedzialność za "zbrodnie wojenne polegające na używaniu głodu jako metody walki oraz zbrodnie przeciwko ludzkości w postaci zabójstw, prześladowań i innych nieludzkich czynów". Trybunał dodał, że Netanjahu i Galant są też podejrzewani o to, że jako cywilni przełożeni wojskowych odpowiadają za popełnienie zbrodni wojennej polegającej na celowym atakowaniu ludności cywilnej.