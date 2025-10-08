Fundacja wspiera medyków w kryzysie psychicznym

Podczas środowego posiedzenia sejmowej komisji zdrowia Ministerstwo Zdrowia zaprezentowało raport dotyczący kondycji biopsychospołecznej personelu medycznego. Jednym z kluczowych elementów spotkania były dane przedstawione przez Urszulę Szybowicz, prezes Fundacji „Nie Widać Po Mnie”.

Tysiące pracowników ochrony zdrowia korzysta ze wsparcia psychologicznego

Organizacja od 2021 roku prowadzi program „W(y)SPA wsparcia dla medyka”, który oferuje pomoc psychologiczną lekarzom, pielęgniarkom oraz studentom kierunków medycznych. Z bezpłatnych konsultacji i warsztatów skorzystało już ponad 35 tysięcy osób związanych z systemem ochrony zdrowia.

Prawie połowa pracowników medycznych chciałoby zmienić pracę

Jak zapowiedziała Szybowicz, do końca roku fundacja przedstawi pełne wyniki ogólnopolskiego badania dotyczącego stanu psychicznego i zawodowego kadr medycznych. W ankiecie wzięło udział ponad 12 tysięcy respondentów.

– Ponad 41 proc. pracowników medycznych chciałoby zmienić miejsce pracy lub całkowicie odejść z zawodu. Powodem są przeciążenie, trudne warunki pracy i agresywne zachowania pacjentów. Ponad 60 proc. ankietowanych szuka pomocy psychologicznej poza miejscem zatrudnienia – przekazała prezes fundacji.

Czas na systemowe wsparcie medyków

Podczas dyskusji poseł PiS i były wiceminister zdrowia Bolesław Piecha zwrócił uwagę, że odsetek osób rozważających odejście z zawodu jest alarmująco wysoki. – Ostatni raz podobne dane widziałem w latach 80., ale wtedy chodziło o chęć wyjazdu z Polski. Dziś to efekt wypalenia i złych warunków pracy – ocenił.

Jego zdaniem należy rozważyć wprowadzenie stałych programów wspierających zdrowie psychiczne personelu medycznego, które mogłyby być realizowane przez samorządy zawodowe przy wsparciu państwa.

Wypalenie zawodowe i depresja coraz częstsze wśród lekarzy

Fundacja „Nie Widać Po Mnie” już w 2022 roku prowadziła badanie, które ujawniło skalę kryzysu psychicznego wśród pracowników ochrony zdrowia. Wówczas 45 proc. lekarzy deklarowało chęć odejścia z zawodu, a 75 proc. onkologów spełniało kryteria wypalenia zawodowego. Co drugi medyk przyznawał się do objawów depresji lub stanów lękowych.

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego coraz bliżej

W najbliższy piątek, 10 października, obchodzony będzie Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Wydarzenie, które w tym roku nabiera szczególnego znaczenia w kontekście kondycji psychicznej polskich medyków.